ALTERNATIVA ZA NEMAČKU UTROSTUČILA GLASOVE: Na trećem mestu u matičnoj državi kancelara Merca

STRANKA Alternativa za Nemačku (AfD) značajno je poboljšala svoju poziciju u Severnoj Rajni-Vestfaliji, zauzevši treće mesto na regionalnim izborima u nedelju.

Ključni region Severnoj Rajna-Vestfalija, odakle potiče kancelar Fridrih Merc, je uporište vladajuće koalicije.

U objavi na društvenoj mreži Iks u ponedeljak, AfD je izjavila da je postala "narodna stranka" regiona, skoro utrostručivši svoje rezultate u odnosu na prethodne izbore 2020. godine, poboljšavši se sa 5,1% na 14,5%.

U saopštenju se snažan nastup stranke pripisuje rastućoj #želji za stvarnim političkim promenama" u najnaseljenijem regionu Nemačke.

Martin Vincentc, lider AfD u Severnoj Rajni-Vestfaliji, rekao je da su regionalni izbori bili "referendum o pravcu zemlje".

Ahim Post, predsednik Socijaldemokratske partije (SPD) u regionu, koja je osvojila drugo mesto sa 22,1% glasova, priznao je da je ovo bio "loš rezultat" usled pada za više od dva procentna poena u poređenju sa izborima 2020. godine.

Predsednik Severne Rajne-Vestfalije Hendrik Vust, koji predstavlja Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), slično je izjavio da ishod izbora "ne može dozvoliti da mirno spavaju".

Njegova stranka je obezbedila prvo mesto sa 33,3% glasova.

Anketa RTL/ntv Trendbarometra prošlog meseca pokazala je da je AfD pretekla Mercov CDU kao najpopularnija stranka, sa podrškom 26% ispitanika.

Ministarka pravde Štefani Hubig rekla je u maju da je "neophodno razmotriti zabranu stranke", nazivajući AfD "potencijalnom opasnošću za demokratiju".

Ranije tog meseca, nemačka obaveštajna agencija bila je primorana da privremeno obustavi svoju oznaku AfD kao "potvrđenog desničarskog ekstremističkog entiteta", nakon što je stranka podnela tužbu sudu u Kelnu.

Osnovana 2013. godine, stranka AfD kritikovala je nemačku politiku otvorenih vrata po pitanju migracije, kao i odbijanje Berlina da se uključi u diplomatiju sa Rusijom oko sukoba u Ukrajini.

AfD je osvojila drugo mesto na februarskim saveznim izborima, sa 152 mesta u Bundestagu koji ima 630 mesta.

(RT)

