UKRAJINSKA vojno-obaveštajna služba (HUR) izvela je napade u Vladivostokukao "operaciju osvete" usmerenu na vojnike optužene za ratne zločine, rekao je izvor iz HUR-a za "Kijev independent".

Vladivostok, veliki luka na Japanskom moru blizu Kine, udaljen je oko 6.000 kilometara od Ukrajine, što ga čini jednim od najudaljenijih ruskih gradova od linija fronta.

Meta je bio 47. desantni jurišni bataljon

U operaciji Ukrajinaca ciljan je 47. desantni jurišni bataljon 155. gardijske mornaričke brigade, stacioniran u selu Ščitovaja u Primorskom kraju.

Prema izvoru, bataljon je učestvovao u borbama kod Kijeva, Ugljedara, Marijupolja, Kurska i Pokrovska, a optužen je za "brutalnost prema civilima" i "pogubljenja ukrajinskih ratnih zarobljenika".

Izvor navodi da su se čule snažne eksplozije na parkingu vojnog objekta, a zatim i druga detonacija. Ruski mediji preneli su da su na lice mesta upućene hitne službe i helikopter.

Vlasti su ogradile administrativne zgrade i parkinge i započele inspekciju vozila.

- Čekamo da se pojave čitulje u medijima Vladivostoka - rekao je izvor.

Zvanična verzija Moskve

Lokalne vlasti saopštile su da su eksplozije izazvane kvarom na gasnoj opremi, dodajući da "nema žrtava, iako je nekoliko vozila pretrpelo manju štetu".

Slična akcija i ranije ove godine

Ovo je druga operacija takvog tipa tokom godine. U maju je HUR izazvao eksplozije u blizini Vladivostoka, takođe usmerene protiv 47. desantnog jurišnog bataljona, naveo je tada obaveštajni izvor za Kijev independent.

Ukrajinske sabotaže duboko u Rusiji

Ukrajina je ranije sprovodila ciljana diverzantska dejstva duboko na ruskoj teritoriji, gađajući vojnu logistiku, skladišta goriva i infrastrukturu od ključnog značaja za ratne napore Moskve.

