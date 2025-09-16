LAVROV IZNENADIO IZJAVOM: Rusija se postepeno udaljava...
RUSIJA se postepeno udaljava od termina "neprijateljske zemlje", postoje samo zemlje sa vladama koje nisu prijateljske prema Moskvi, saopštio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
- Postepeno se udaljavamo od termina neprijateljske zemlje, iako on ostaje u zakonodavstvu - saopštio je Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj pripremama za "Interviziju", prenosi TASS.
Novinari su skrenuli pažnju na učešće u takmičenju jednog predstavnika iz SAD i Evrope i zamolili ruskog ministra da pojasni šta će izvođači iz "neprijateljskih zemalja" morati u budućnosti da urade da bi došli do "Intervizije", navodi agencija.
Lavrov je odgovorio da Rusija nema neprijateljske zemlje, već da samo postoje zemlje koje "imaju neprijateljsku vladu u odnosu na Rusku Federaciju".
Ruski ministar spoljnih poslova izrazio je nadu da će međunarodno muzičko takmičenje "Intervizija" biti održavano svake godine i da će zemlja domaćin sledećeg takmičenja biti objavljena ubrzo nakon finala.
Intervizija će biti održatna 20. septembra 2025. u Moskvi.
(Tanjug)
