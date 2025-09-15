Svet

DVOJICA MUŠKARACA IZ BELORUSIJE UHAPŠENA NAKON NAPADA DRONA: SOP otkrio detalje incidenta u Varšavi

В.Н.

15. 09. 2025. u 22:09

DVOJICA Belorusa su uhapšena nakon što se dron pojavio iznad vladinih zgrada u glavnom gradu Poljske, Varšavi, a bespilotna letelica je "neutralisana" od strane Državne službe za zaštitu, objavio je poljski premijer Donald Tusk u ponedeljak uveče.

ДВОЈИЦА МУШКАРАЦА ИЗ БЕЛОРУСИЈЕ УХАПШЕНА НАКОН НАПАДА ДРОНА: СОП открио детаље инцидента у Варшави

Foto:Tanjug

- SOP je upravo neutralisao dron koji je leteo iznad vladinih zgrada (u ulici Parkova) i palate Belvedere. Dvojica Belorusa su uhapšena. Policija istražuje okolnosti incidenta - napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks.

Karolina Galecka, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova i administracije, potvrdila je informaciju u intervjuu za portal Interia.

Pukovnik Boguslav Pjorkovski, portparol komandanta Državne službe za zaštitu, takođe je potvrdio za portal Onet da se incident koji je premijer opisao dogodio "nedavno".

On je naveo da su pripadnici SOP-a na dužnosti u palati Belvedere primetili letelicu iznad zgrade i reagovali, što je dovelo do hapšenja dvojice beloruskih državljana. Detalji incidenta se istražuju, a slučaj vodi policija, dodao je on.

Ruske bespilotne letelice su više puta prekršile poljski vazdušni prostor u noći između 9. i 10. septembra. One koje su predstavljale direktnu pretnju su oborene od strane poljskih i savezničkih aviona.

U međuvremenu, od četvrtka su sva granična prelaza sa Belorusijom zatvorena do daljnjeg zbog zajedničke rusko-beloruske vojne vežbe "Zapad-2025", koja je počela u petak i završava se u Belorusiji u utorak.

Pjorkovski je izjavio za Polsat da objekti nisu bili u opasnosti.

- Naši pripadnici su videli dron i obavestili komandanta. Patrola je upućena i uhvatila operatere drona na delu - rekao je pukovnik.

(AA)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir