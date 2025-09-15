JASNA PORUKA IZ KREMLJA: Rusija spremna da reši situaciju u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima
RUSIJA ostaje spremna da reši krizu u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina.
- Rusija zadržava svoje interesovanje i spremnost da reši ukrajinsku krizu političkim i diplomatskim sredstvima - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.
Peskov je naveo da još nema napretka u pogledu održavanja trilateralnog samita Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.
Američki predsednik Donald Tramp kazao je ranije novinarima da bi trilateralni samit u kojem bi učestvovali predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski mogao da bude održan "relativno uskoro".
- Ne, do sada nije bilo napretka - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara o Trampovoj izjavi o mogućem trilateralnom samitu između Rusije, SAD i Ukrajine i o tome da li postoje dogovori o takvom sastanku.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
ZELENSKI UBEĐEN: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove
14. 09. 2025. u 20:03
MOGUĆE SLANjE MIROVNjAKA U UKRAJINU: Berbok o mirovnom sporazumu
14. 09. 2025. u 16:22
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)