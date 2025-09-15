JASNA PORUKA IZ KREMLJA: Rusija spremna da reši situaciju u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima

RUSIJA ostaje spremna da reši krizu u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Rusija zadržava svoje interesovanje i spremnost da reši ukrajinsku krizu političkim i diplomatskim sredstvima - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je naveo da još nema napretka u pogledu održavanja trilateralnog samita Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Američki predsednik Donald Tramp kazao je ranije novinarima da bi trilateralni samit u kojem bi učestvovali predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski mogao da bude održan "relativno uskoro".

- Ne, do sada nije bilo napretka - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara o Trampovoj izjavi o mogućem trilateralnom samitu između Rusije, SAD i Ukrajine i o tome da li postoje dogovori o takvom sastanku.

