TORNADO U BELGIJI: Za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom (FOTO/VIDEO)

14. 09. 2025. u 10:03

Snažno olujno nevreme praćeno slabijim tornadom prouzrokovalo je veću materijalnu štetu na zapadu belgijske provincije Limburg u regionu Flandrije.

ТОРНАДО У БЕЛГИЈИ: За неколико сати пало и више од 17 литара кише по метру квадратном (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen/x

Kako je naveo gradonačelnik grada Tongeren, Jo Fejtrons, više vozila je oštećeno zbog oborenih stabala, a svi povređeni imaju lakše povrede i zbrinuti su u lokalnim zdravstvenim centrima.

Snažan vetar čupao je krovove i stabla širom Limburga, a u samom centru grada Tongerena, gde je bio organizovan Septembarski vašar,

ali je planirana proslava zbog vremenskih neprilika otkazana i odložena za ponedeljak, prenela je danas Flamanska radio-televizija.

U južnim delovima provincije, posebno oko grada Hersa, zabeležene su obilne padavine, a lokalno je za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom, što predstavlja četvrtinu ukupnih mesečnih padavina za to područje.

