TORNADO U BELGIJI: Za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom (FOTO/VIDEO)

Snažno olujno nevreme praćeno slabijim tornadom prouzrokovalo je veću materijalnu štetu na zapadu belgijske provincije Limburg u regionu Flandrije.

Kako je naveo gradonačelnik grada Tongeren, Jo Fejtrons, više vozila je oštećeno zbog oborenih stabala, a svi povređeni imaju lakše povrede i zbrinuti su u lokalnim zdravstvenim centrima.

Eens kijken of er schade is!

Gisteren zwaar onweer, wolbreuk, hagel, wind, la totale quoi!

't Was aangekondigd, maar code geel voor Limburg en Vl-Brabant, was blijkbaar niet nodig.

Landen, ... waar het altijd regent.

Allez, mooie zondag allemaal!

Beau dimanche à toutes et tous! pic.twitter.com/c8uo2R6m9l — Rudi Hallet 🧑‍🦲🇧🇪🚴‍♂️🏃‍♂️🏍📸🌳🌻🍝☕🥖 (@RudiHallet) September 14, 2025

Snažan vetar čupao je krovove i stabla širom Limburga, a u samom centru grada Tongerena, gde je bio organizovan Septembarski vašar,

Zuid Limburg gister bijna 2 uur onweer gehad. Waren mooie buien ! pic.twitter.com/AhezlpwfeS — Mel (@LemmerlingM) September 14, 2025

ali je planirana proslava zbog vremenskih neprilika otkazana i odložena za ponedeljak, prenela je danas Flamanska radio-televizija.

L'analyse des dégâts causés par le phénomène venteux survenu à l'aube dans le Morbihan débute. Les premiers éléments de contexte et de chronologie sont disponibles ici : https://t.co/Nl05y40WqL 📷La Gazette du Centre Morbihan pic.twitter.com/n8IEksN8wo — Keraunos (@KeraunosObs) September 2, 2025

U južnim delovima provincije, posebno oko grada Hersa, zabeležene su obilne padavine, a lokalno je za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom, što predstavlja četvrtinu ukupnih mesečnih padavina za to područje.

Storms are now active in France & Belgium, including a supercell south of Valenciennes. These storms might carry some tornado risk into W Germany this evening, but models are unsure how long robust storms will persist, as instability should quickly diminish after sunset. pic.twitter.com/EG65OUAHPx — Leo | DEwx (@GerWeather) September 13, 2025