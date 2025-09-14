TORNADO U BELGIJI: Za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom (FOTO/VIDEO)
Snažno olujno nevreme praćeno slabijim tornadom prouzrokovalo je veću materijalnu štetu na zapadu belgijske provincije Limburg u regionu Flandrije.
Kako je naveo gradonačelnik grada Tongeren, Jo Fejtrons, više vozila je oštećeno zbog oborenih stabala, a svi povređeni imaju lakše povrede i zbrinuti su u lokalnim zdravstvenim centrima.
Snažan vetar čupao je krovove i stabla širom Limburga, a u samom centru grada Tongerena, gde je bio organizovan Septembarski vašar,
ali je planirana proslava zbog vremenskih neprilika otkazana i odložena za ponedeljak, prenela je danas Flamanska radio-televizija.
U južnim delovima provincije, posebno oko grada Hersa, zabeležene su obilne padavine, a lokalno je za nekoliko sati palo i više od 17 litara kiše po metru kvadratnom, što predstavlja četvrtinu ukupnih mesečnih padavina za to područje.
