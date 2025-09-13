"RADO" IDE POLJAK U VOJNIKE Anketa pokazala: Više od polovine Poljaka kaže da ne bi branili zemlju u slučaju rata - Neće da se "mešaju"

VIŠE od polovine Poljaka izjavilo je da ne namerava da se angažuje u odbrani zemlje, pokazali su rezultati ankete koji je uradio istraživački institut Polster na zahtev časopisa "Super ekspres".

Nešto više od jednog od četiri ispitanika izjavilo je da spremno da podrži vojsku u slučaju rata, prenosi Polsatnjuz.

Na pitanje da li su u slučaju rata spremni da se dobrovoljno prijave u vojsku ili da aktivno podrže vojsku u njenim operacijama, 57 odsto ispitanika je odgovorilo da "ne nameravaju da se mešaju".

Samo 26 odsto Poljaka je reklo da bi u slučaju rata bili spremni da se pridruže vojsci ili na drugi način angažuju u odbrani Poljske, dok 17 odsto ispitanika nije moglo da odgovori na ovo pitanje.

Autori članka u kojem su objavljeni rezultati ankete naglasili su da motiv za takvu odluku može da proiziđe iz više razloga i da bi u slučaju izbijanja stvarnog rata, mnogi ljudi mogli da promene svoju perspektivu.

Studiju je sproveo Institut za istraživanje Polster 10. i 11. septembra, koristeći CAWI metodu na uzorku od 1.020 odraslih Poljaka. Struktura uzorka bila je reprezentativna za poljske građane starih 18 i više godina sa maksimalnom greškom procene od približno tri odsto.

