"UBIO SAM KIRKA" Uhapšeni priznao ocu da je ubio američkog patriotu
ČOVEK uhapšen u slučaju ubistva Čarlija Kirka priznao je svom ocu da je pucao na američkog patriotu, rekla su dva izvora za CNN.
- Dva izvora su rekla da je pritvoreni priznao svom ocu da je on taj koji je ispalio hice - javio je televizijski kanal .
Kirkovo ubistvo dogodilo se 10. septembra u Juti. Atentat je snimljen. Prema snimku koji kruži internetom, strelac je pogodio govornika u vrat dok je odgovarao na pitanja studenata.
Preporučujemo
POZNAT IDENTITET OSUMNjIČENOG ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA? Pogledajte fotografije
12. 09. 2025. u 15:26
TRAMP SE HITNO OGLASIO: Uhvaćen ubica Čarlija Kirka
12. 09. 2025. u 14:13
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)