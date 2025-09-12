Svet

"UBIO SAM KIRKA" Uhapšeni priznao ocu da je ubio američkog patriotu

12. 09. 2025. u 16:01

ČOVEK uhapšen u slučaju ubistva Čarlija Kirka priznao je svom ocu da je pucao na američkog patriotu, rekla su dva izvora za CNN.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Dva izvora su rekla da je pritvoreni priznao svom ocu da je on taj koji je ispalio hice - javio je televizijski kanal .

Kirkovo ubistvo dogodilo se 10. septembra u Juti. Atentat je snimljen. Prema snimku koji kruži internetom, strelac je pogodio govornika u vrat dok je odgovarao na pitanja studenata.

