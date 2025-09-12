Svet

TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELSKOM HOTELU: Ima ranjenih (FOTO/VIDEO)

В.Н.

12. 09. 2025. u 13:33

TERORISTIČKI napad dogodio se danas u Izraelu u kibucu Cuba, kada je zaposleni nožem izbo dvojicu gostiju koji su ranjeni prebačeni u bolnicu.

ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ИЗРАЕЛСКОМ ХОТЕЛУ: Има рањених (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Dvoje gostiju je izbodeno u terorističkom napadu koji je, prema navodima, izvršio zaposleni u hotelu uzvikujući "Alahu akbar".

Izraelac (60) zadobio je teške povrede tokom napada u trpezariji hotela Jerusalem Hills u kibucu Cub. Drugi muškarac (23) takođe je povređen i obojica su prevezena u bolnicu Hadasa Ein Kerem.

Terorista je 42-godišnji stanovnik Šuafata sa kriminalnom prošlošću. Ranije je bio osuđivan za bacanje kamenica.

Poslednja četiri meseca radio je kao zaposlen u hotelu u Tzuba.

Prema navodima policije, službenik iz Južnog distrikta koji nije bio na dužnosti, a boravio je u hotelu, uspeo je da obuzda teroristu.

- Seli smo da jedemo, odjednom je nastala gužva, nismo razumeli šta se dešava. Videli smo nekog s nožem kako pokušava da uđe na balkon gde smo sedeli, a tada ga je jedan arapski zaposleni, menadžer trpezarije, uhvatio i spasao nas - rekao je gost hotela. 

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KO JE MAJKA NAJLEPŠE RUSKINJE - MARIJE ŠARAPOVE? Odbegla od radijacije Černobilja, suprug je odvojio od ćerke (FOTO)
Poznati

0 0

KO JE MAJKA NAJLEPŠE RUSKINjE - MARIJE ŠARAPOVE? Odbegla od radijacije Černobilja, suprug je odvojio od ćerke (FOTO)

TATA Marije Šarapove nadaleko je poznat u (teniskom) svetu. Juri je bio uz svoju ćerku od prvih sprotskih koraka i kao trener i najznačajnija podrška u vreme njenih najvećih uspeha. Ipak, mama Jelena se samoinicijativno držala po strani. Nije je bilo u medijima i na fotografijama, ali je predstavljala ključnu figuru u Marijinom životu koji se odvijao van terena i tv ekrana.

12. 09. 2025. u 14:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA