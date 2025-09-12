TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELSKOM HOTELU: Ima ranjenih (FOTO/VIDEO)

TERORISTIČKI napad dogodio se danas u Izraelu u kibucu Cuba, kada je zaposleni nožem izbo dvojicu gostiju koji su ranjeni prebačeni u bolnicu.

Foto: Printscreen

Dvoje gostiju je izbodeno u terorističkom napadu koji je, prema navodima, izvršio zaposleni u hotelu uzvikujući "Alahu akbar".

A short time ago, an Arab from Shuafat carried out a terrorist stabbing attack on guests at a hotel in Kibbutz Tzuba, injuring them. He is an employee.



A police officer who was staying at the hotel engaged and subdued the terrorist, placing him under arrest. pic.twitter.com/tXcaUrS4C5 — Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 12, 2025

Izraelac (60) zadobio je teške povrede tokom napada u trpezariji hotela Jerusalem Hills u kibucu Cub. Drugi muškarac (23) takođe je povređen i obojica su prevezena u bolnicu Hadasa Ein Kerem.

Terorista je 42-godišnji stanovnik Šuafata sa kriminalnom prošlošću. Ranije je bio osuđivan za bacanje kamenica.

🚨 BREAKING: TERROR ATTACK IN JERUSALEM



A terrorist from Shuafat carried out a stabbing inside a hotel dining room at Kibbutz Tzuba, near Jerusalem.



Two people were injured.

An off-duty police officer on site engaged and arrested the terrorist.



Border Police forces are… pic.twitter.com/qvBsqJbvVJ — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 12, 2025

Poslednja četiri meseca radio je kao zaposlen u hotelu u Tzuba.

Prema navodima policije, službenik iz Južnog distrikta koji nije bio na dužnosti, a boravio je u hotelu, uspeo je da obuzda teroristu.

BREAKING: Two people were wounded, one in serious condition, in a stabbing attack at a hotel in Kibbutz Tzuba near Jerusalem. The attacker, a Palestinian hotel staffer from Shu’afat in East Jerusalem, was arrested at the scene by an off-duty policeman staying at the hotel. pic.twitter.com/TCtnXIIs97 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 12, 2025

- Seli smo da jedemo, odjednom je nastala gužva, nismo razumeli šta se dešava. Videli smo nekog s nožem kako pokušava da uđe na balkon gde smo sedeli, a tada ga je jedan arapski zaposleni, menadžer trpezarije, uhvatio i spasao nas - rekao je gost hotela.

