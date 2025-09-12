TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELSKOM HOTELU: Ima ranjenih (FOTO/VIDEO)
TERORISTIČKI napad dogodio se danas u Izraelu u kibucu Cuba, kada je zaposleni nožem izbo dvojicu gostiju koji su ranjeni prebačeni u bolnicu.
Dvoje gostiju je izbodeno u terorističkom napadu koji je, prema navodima, izvršio zaposleni u hotelu uzvikujući "Alahu akbar".
Izraelac (60) zadobio je teške povrede tokom napada u trpezariji hotela Jerusalem Hills u kibucu Cub. Drugi muškarac (23) takođe je povređen i obojica su prevezena u bolnicu Hadasa Ein Kerem.
Terorista je 42-godišnji stanovnik Šuafata sa kriminalnom prošlošću. Ranije je bio osuđivan za bacanje kamenica.
Poslednja četiri meseca radio je kao zaposlen u hotelu u Tzuba.
Prema navodima policije, službenik iz Južnog distrikta koji nije bio na dužnosti, a boravio je u hotelu, uspeo je da obuzda teroristu.
- Seli smo da jedemo, odjednom je nastala gužva, nismo razumeli šta se dešava. Videli smo nekog s nožem kako pokušava da uđe na balkon gde smo sedeli, a tada ga je jedan arapski zaposleni, menadžer trpezarije, uhvatio i spasao nas - rekao je gost hotela.
(Kurir)
