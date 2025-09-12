Svet

TUSK ODGOVORIO TRAMPU: "Nije greška i mi to znamo"

В.Н.

12. 09. 2025. u 11:48

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da je upad ruskih dronova u vazdušni prostor njegove zemlje nije bila greška.

ТУСК ОДГОВОРИО ТРАМПУ: Није грешка и ми то знамо

Foto: Tanjug/AP

- I mi bismo želeli da je napad dronova na Poljsku bila greška. Ali nije. I mi to znamo - naveo je Tusk u objavi na Iks. 

Ova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp u prvom konkretnijem reagovanju pokušao je sinoć da ublaži taj incident i rekao da su dronovi možda upali u Poljsku greškom.

Iako zvanična Moskva tvrdi da su kao gest dobre volje manevri pomereni dalje od poljskih granica na poligone blizu Minska i zvanično u njima učestvuje svega 13.000 vojnika, zabrinutost saveznika na istočnom krilu NATO izaziva simulacija upotrebe nuklearnog oružja i osvajanja strateškog koridora kraj mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i Poljsku a razdvaja Belorusiju od ruske Kalinjingradske oblasti.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA