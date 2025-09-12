TUSK ODGOVORIO TRAMPU: "Nije greška i mi to znamo"
POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da je upad ruskih dronova u vazdušni prostor njegove zemlje nije bila greška.
- I mi bismo želeli da je napad dronova na Poljsku bila greška. Ali nije. I mi to znamo - naveo je Tusk u objavi na Iks.
Ova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp u prvom konkretnijem reagovanju pokušao je sinoć da ublaži taj incident i rekao da su dronovi možda upali u Poljsku greškom.
Iako zvanična Moskva tvrdi da su kao gest dobre volje manevri pomereni dalje od poljskih granica na poligone blizu Minska i zvanično u njima učestvuje svega 13.000 vojnika, zabrinutost saveznika na istočnom krilu NATO izaziva simulacija upotrebe nuklearnog oružja i osvajanja strateškog koridora kraj mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i Poljsku a razdvaja Belorusiju od ruske Kalinjingradske oblasti.
(Kurir)
