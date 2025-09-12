Svet

OVO JE PUŠKA KOJOM JE UBIJEN ČARLI KIRK: Istražitelji otkrili nove detalje

V.N.

12. 09. 2025. u 09:51

NEDUGO nakon pucnjave, istražitelji su u šumovitom području koje se poklapa sa rutom bekstva osumnjičenog, pronašli oružje za koje veruju da je korišćeno u napadu.

ОВО ЈЕ ПУШКА КОЈОМ ЈЕ УБИЈЕН ЧАРЛИ КИРК: Истражитељи открили нове детаље

Foto: Tanjug/Tess Crowley/The Deseret News via AP

U pitanju je stariji uvezeni model Mauzer puške kalibra .30-60 sa repetirajućim zatvaračem koji je bio umotan u peškir.

Ovaj tip oružja zahteva ručno repetiranje posle svakog ispaljenog metka što ga čini sporijim od poluautomatksog, ali puška je poznata po visokoj preciznosti na većim udaljenostima.

Puška je pronađena sa jednom čaurom koja je i dalje bila u ležištu, dok su u okviru bila tri neispaljena metka.

Oružje je zatim poslato na detaljnu forenzičku analizu u glavnu laboratoriju u Kvantiku gde će stručnjaci tražiti otiske prstiju i DNK kako bi se ubica pronašao.

Za sada, istražitelji su uspeli da rekonstruišu kretanje napadača:

Osumnjičeni je stigao na kampus u 11:52 i popeo se na krov, a u 12:20 ispalio je smrtonosni hitac.

Nakon pucnjave, pretrčao je na drugu stranu zgrade, sišao sa krova i pobegao.

Iza sebe je ostavio otiske obuće i dlana koji su sada na detaljnoj analizi.

Spenser Koks, guverner Jute, izjavio je da su vlasti primile preko 7000 dojava što se smatra najvećim brojem digitalnih tragova još od istrage terorističkog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine.

Potraga za ubicom je u toku. 

