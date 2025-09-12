BELA KUĆA UVODI VANREDNE MERE: Trampova bezbednost pod znakom pitanja
BELA kuća preduzima dodatne mere bezbednosti kako bi zaštitila predsednika Donalda Trampa nakon atentata na Čarlija Kirka, rekla su dva izvora za CNN.
Komemoracija 11. septembra kojoj je Tramp jutros prisustvovao premeštena je sa tradicionalne lokacije ispred zidova Pentagona u unutrašnje dvorište zbog aktuelnih bezbednosnih zabrinutosti, naveo je jedan izvor upoznat sa situacijom.
Kada Tramp večeras bude posetio stadion Jenkija da gleda utakmicu protiv Detroit Tajgersa, biće uvedene dodatne mere obezbeđenja u i oko te lokacije u Bronksu, rekao je drugi izvor. To uključuje bezbednosne provere na svim ulazima i dodatne mere oko lože u kojoj će Tramp gledati utakmicu, dodao je taj izvor.
Tramp je prvobitno planirao da vikend provede u Trampovoj kuli u Njujorku, ali je juče promenio odluku i sada planira da ode u svoj golf klub u Bedminsteru, Nju Džersi.
CNN je ranije izvestio da se Bedminster, gde je Tramp provodio veći deo leta tokom prvog mandata, smatra izuzetno bezbednim kompleksom. Tramp je tamo otputovao i nakon pokušaja atentata prošle godine u Batleru, Pensilvanija.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
