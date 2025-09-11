Svet

DIREKTNO IZ BELE KUĆE: Pogledajte šta je Tramp poklonio Lukašenku (VIDEO)

Novosti online

11. 09. 2025. u 21:05

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poklonio je beloruskom lideru Aleksandru Lukašenku manžetne sa slikom Bele kuće.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Poklon je uručio Trampov predstavnik Džon Kol na sastanku sa Lukašenkom u Minsku.

- Trudiću se da ne ostanem dužan - odgovorio je Lukašenko.

