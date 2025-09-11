DIREKTNO IZ BELE KUĆE: Pogledajte šta je Tramp poklonio Lukašenku (VIDEO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poklonio je beloruskom lideru Aleksandru Lukašenku manžetne sa slikom Bele kuće.
Poklon je uručio Trampov predstavnik Džon Kol na sastanku sa Lukašenkom u Minsku.
- Trudiću se da ne ostanem dužan - odgovorio je Lukašenko.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
