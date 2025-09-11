TRAMP BESAN NAKON MUČKOG UBISTVA ČARLIJA KIRKA: Evo koga je optužio za smrt odanog saradnika
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp imao je vanredno obraćanje nakon ubistva desničarskog aktiviste Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti.
Tramp je prebacio odgovornost na one koji, kaže, godinama podstiču mržnju i nasilje.
- Odavno je trebalo da Amerikanci i mediji priznaju da su nasilje i ubistva tragične posledice svakodnevne demonizacije onih sa kojima se ne slažu. Godinama je radikalna levica upoređivala divne Amerikance poput Čarlija sa nacistima i najgorim svetskim kriminalcima i masovnim ubicama. Ova vrsta retorike je direktno odgovorna za terorizam kom smo svedoci u našoj zemlji i mora odmah prestati - rekao je on.
Tramp je pozvao je Amerikance da se posvete vrednostima koje je Kirk zastupao: "vrednostima slobode govora, vladavine prava i patriotske predanosti i ljubavi prema Bogu".
- Čarli je bio najbolji u Americi, a čudovište koje ga je napalo, napalo je celu našu zemlju - poručio je on.
Tramp je obećao da će njegova administracija naći sve koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka, ali i u bilo kakvo političko nasilje.
