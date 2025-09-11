Svet

OGLASILA SE I MELANIJA: "Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena"

Jovana Švedić

11. 09. 2025. u 09:04

PRVA dama SAD, Melanija Tramp, oglasila se povodom ubistva bliksog saradnika predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirka.

ОГЛАСИЛА СЕ И МЕЛАНИЈА: Чарлијева деца ће одрастати уз приче уместо успомена

Foto: Profimedia

- Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena, uz fotografije umesto smeha, i u tišini tamo gde je trebalo da odjekuje očev glas.

Život Čarlija Kirka treba da služi kao simboličan podsetnik da saosećajna svest uzdiže porodicu, ljubav i otadžbinu - navodi se u objavi na Iks.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio