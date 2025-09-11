OGLASILA SE I MELANIJA: "Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena"

PRVA dama SAD, Melanija Tramp, oglasila se povodom ubistva bliksog saradnika predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirka.

Foto: Profimedia

- Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena, uz fotografije umesto smeha, i u tišini tamo gde je trebalo da odjekuje očev glas.

Život Čarlija Kirka treba da služi kao simboličan podsetnik da saosećajna svest uzdiže porodicu, ljubav i otadžbinu - navodi se u objavi na Iks.

