OGLASILA SE I MELANIJA: "Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena"
PRVA dama SAD, Melanija Tramp, oglasila se povodom ubistva bliksog saradnika predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirka.
- Čarlijeva deca će odrastati uz priče umesto uspomena, uz fotografije umesto smeha, i u tišini tamo gde je trebalo da odjekuje očev glas.
Život Čarlija Kirka treba da služi kao simboličan podsetnik da saosećajna svest uzdiže porodicu, ljubav i otadžbinu - navodi se u objavi na Iks.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
RANjENOG KIRKA UNOSE U AUTO: Novi snimci nakon atentata na Trampovog saradnika (VIDEO)
11. 09. 2025. u 08:59
SVET SPORTA U ŠOKU! SAD ostaju bez Svetskog prvenstva u fudbalu
11. 09. 2025. u 08:39
ŠTA ZNAMO O UBICI ČARLIJA KIRKA KOJI JE NESTAO BEZ TRAGA: Ovo su svi poznati detalji
11. 09. 2025. u 08:24
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)