KO JE ČARLI KIRK: Vatreni pristalica Donalda Trampa koga prate milioni ljudi
ČARLI Kirk, koji je danas ranjen u Juti je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.
Najpoznatiji je kao osnivač organizacije Turning Point USA, neprofitne organizacije koja nastoji da širi konzervativne ideje među studentima na američkim kampusima.
Ima 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.
Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“
Kirk je vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.
Čarli Kirk, osnivač organizacije "Turning Point USA", govorio je na prezentaciji 20 minuta kada su svedoci čuli pucnje ispaljene iz obližnje zgrade, rekao je portparol Univerziteta Juta Vali za NBC News.
Portparol je dodao da je, koliko je Univerzitetu poznato, Kirk pogođen posle čega ga je njegovo obezbeđenje odvelo, a dvorište je ispražnjeno.
(BBC)
