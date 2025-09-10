"REZANJE SALAME" Putin ima taktiku - evo šta ona znači

NEVIĐENI ruski napadi dronova na Poljsku su i test i upozorenje. Kako će Evropa i NATO reagovati moglo bi biti ključno za bezbednost celog kontinenta, piše analitičar Skaj njuza Dominik Vaghorn.

Kremlj već dugo koristi taktiku poznatu kao "rezanje salame" - niz malih poteza koji sami po sebi nisu dovoljno provokativni da bi izazvali odlučan odgovor, ali na kraju donose velike promene.

Stalno testiranje granica Moskva je postepeno podizala ulog poslednjih nedelja.

U Kijevu su ciljani bili Britanski savet i jedna institucija EU, a avion visokog evropskog zvaničnika suočio se sa ometanjem GPS-a.

Svaki pojedinačni incident izazivao je samo retoričke reakcije Zapada, dok je Rusija prešla nove crvene linije i ohrabrila se da napravi nove poteze.

Putin je već koristio ovu taktiku 2014. godine kada je okupirao Krim uz pomoć "malih zelenih ljudi".

Dvosmisleni vojni i diplomatski manevri su tada doveli do brzog zauzimanja poluostrva, dok je spora i oklevana reakcija Zapada zapečatila njegovu sudbinu.

Ovog puta, tvrdi Vaghorn, ruski predsednik je posegnuo za "većim komadom salame" - napadima dronova na Poljsku.

Direktan test NATO-a

Dronovi oboreni na poljskom tlu – uključujući i jedan pronađen na polju blizu Mniškova na istoku zemlje – nisu samo provokacija, već direktan test spremnosti NATO-a da se pozove na Član 5 Alijanse.

Rusija je napala članicu NATO-a, a saveznici veruju da je to bilo namerno. Ali pitanje je da li će alijansa zaista aktivirati princip "svi za jednog" i vojno odgovoriti Rusiji. Verovatno ne. Nedostatak konkretnog odgovora bi ostavio utisak slabosti, a Putin bi iz ovoga izvukao zaključke i planirao svoj sledeći potez.

Pretnje sankcijama će se verovatno ponovo čuti, ali vredi zapamtiti da one nisu sprečile rusku invaziju niti primorale Moskvu da se povuče. Jedine mere koje bi ozbiljno pogodile Kremlj su one koje američki predsednik dosledno odbija da odobri – sankcije na trgovinu ruskom naftom.

Upozorenje Zapadu

Putinovi dronovi nisu samo test, već i upozorenje. Njegova poruka je: da li Zapad želi da rizikuje dublje učešće u ovom ratu, uključujući i mogućnost slanja sopstvenih trupa u Ukrajinu nakon mogućeg prekida vatre?

Ako je sada teško odgovoriti na napad dronom, šta bi se desilo ako bi Rusija koristila hibridne metode u kojima je majstor – dvosmislene i teško dokazive napade koji bi znatno otežali delovanje Alijanse?

Kremlj šalje signal: pazite šta radite i pažljivo razmislite pre nego što pošaljete svoje trupe u Ukrajinu, zaključuje Vaghorn.

(Skaj njuz, Indeks)