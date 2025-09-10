"DOMET DRONOVA NE PRELAZI 700 KILOMETARA": Rusija o navodnom ulasku dronova u Poljsku
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da domet dronova koji su navodno prešli granicu sa Poljskom ne prelazi 700 kilometara.
- Maksimalni domet leta ruskih bespilotnih letelica korišćenih u napadu, koje su navodno prešle granicu sa Poljskom, ne prelazi 700 kilometara - navelo je Ministarstvo, prenosi Interfaks.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je spremno da obavi konsultacije sa poljskim Ministarstvom odbrane.
Operativna komanda Poljskih oružanih snaga je ranije saopštila da je izvedena operacija neutralizacije bespilotnih letelica koje su povredile vazdušni prostor Poljske.
Poljski i avioni saveznika NATO-a su uzbunjeni i oborili su dronove.
(Tanjug)
