ŠEF NATO OPTUŽUJE RUSIJU: Rute otkrio čiji su avioni neutralisali dronove u Poljskoj
AVIONI četiri države članice NATO učestvovali su u neutralisanju dronova iznad Poljske od čega je, prema podacima premijera Poljske oboreno tri ili četiri, rekao je generalni sekretar NATO Mark Rute.
- Protekle noći dronovi iz Rusije su povredili vazdušni prostor Poljske. Naš sistem PVO je bio aktiviran i uspešno je osigurana zaštita teritorije NATO. Uz Poljsku bilo je angažovano još nekoliko saveznika - poljski F-16, holandski F-35, italijanski i nemački avioni i avion za snabdevanje gorivom - naveo je Rute.
On je na pres konferenciji rekao da Alijansa sprovodi sveobuhvatnu procenu izjava iz Poljske o incidentu sa dronovima.
- Savet NATO se sastao danas i razmotrio situaciju u svetlu zahteva Poljske o održavanju konsultacija u skladu sa članom 4 Sporazuma NATO - rekao je on.
Ranije je poljski premijer Donald Tusk izjavio da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su „predstavljali opasnost“ i naveo da veruje da su bili „ruski“, ali za tu tvrdnju nije izneo nikakve dokaze. On je u parlamentu izneo tvrdnju da je na teritoriju zemlje ušlo navodno 19 dronova.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao ranije danas da rukovodstva EU i NATO na dnevnoj bazi optužuju Rusiju za provokacije, najčešće i ne potrudivši se da iznesu bilo kakve argumente.
Otpravnik poslova ambasade Rusije u Varšavi Andrej Ordaš je izjavio da su dronovi o kojima govori Poljska ušli su na teritoriju te zemlje iz Ukrajine.
Načelnik Generalštaba beloruske vojske Pavel Maruvejko izjavio je jutros da je Belorusija tokom noći obavestila Poljsku i Litvaniju o tome da se njihovoj teritoriji približavaju nepoznati leteći aparati.
(Sputnjik)
