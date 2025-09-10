ŠEF NATO OPTUŽUJE RUSIJU: Rute otkrio čiji su avioni neutralisali dronove u Poljskoj

AVIONI četiri države članice NATO učestvovali su u neutralisanju dronova iznad Poljske od čega je, prema podacima premijera Poljske oboreno tri ili četiri, rekao je generalni sekretar NATO Mark Rute.

- Protekle noći dronovi iz Rusije su povredili vazdušni prostor Poljske. Naš sistem PVO je bio aktiviran i uspešno je osigurana zaštita teritorije NATO. Uz Poljsku bilo je angažovano još nekoliko saveznika - poljski F-16, holandski F-35, italijanski i nemački avioni i avion za snabdevanje gorivom - naveo je Rute.

On je na pres konferenciji rekao da Alijansa sprovodi sveobuhvatnu procenu izjava iz Poljske o incidentu sa dronovima.

- Savet NATO se sastao danas i razmotrio situaciju u svetlu zahteva Poljske o održavanju konsultacija u skladu sa članom 4 Sporazuma NATO - rekao je on.

Ranije je poljski premijer Donald Tusk izjavio da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su „predstavljali opasnost“ i naveo da veruje da su bili „ruski“, ali za tu tvrdnju nije izneo nikakve dokaze. On je u parlamentu izneo tvrdnju da je na teritoriju zemlje ušlo navodno 19 dronova.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao ranije danas da rukovodstva EU i NATO na dnevnoj bazi optužuju Rusiju za provokacije, najčešće i ne potrudivši se da iznesu bilo kakve argumente.

Otpravnik poslova ambasade Rusije u Varšavi Andrej Ordaš je izjavio da su dronovi o kojima govori Poljska ušli su na teritoriju te zemlje iz Ukrajine.

Načelnik Generalštaba beloruske vojske Pavel Maruvejko izjavio je jutros da je Belorusija tokom noći obavestila Poljsku i Litvaniju o tome da se njihovoj teritoriji približavaju nepoznati leteći aparati.

