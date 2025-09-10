AKTIVIRAN ČLAN 4 NATO-A: Hitno se oglasio Tusk - Tokom noći bilo 19 upada u poljski vazdušni prostor
TOKOM noći je bilo 19 upada u poljski vazdušni prostor, a veliki deo dronova je ušao iz Belorusije, rekao je poljski premijer Donald Tusk u parlamentu.
On je dodao da je potvrđeno obaranje tri drona, a za još jedan se čeka potvrda, prenosi Rojters.
Tusk je rekao i da je Poljska zatražila od NATO-a da primeni Član 4 Severnoatlantskog sporazuma u vezi sa povredom vazdušnog prostora ove države dronovima.
- Činjenica da su ovi dronovi, koji su predstavljali bezbednosnu pretnju, oboreni menja političku situaciju. Stoga su savezničke konsultacije imale oblik formalnog zahteva za aktiviranje Člana 4 NATO sporazuma - rekao je Tusk.
Član 4 Severnoatlantskog sporazuma precizira da će se "strane međusobno konsultovati" ako se zaključi da je ugrožen njihov "teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost".
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Uskoro opširnije
