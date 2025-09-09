POLJSKA ZATVARA GRANICU SA BELORUSIJOM 11. SEPTEMBRA U PONOĆ: Ovo je razlog - oglasio se premijer Tusk

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da će ta zemlja od četvrtka, 11. septembra u ponoć zatvoriti granicu sa Belorusijom, zbog predstojećih vojnih vežbi "Zapad-2025" koje Rusija i Belorusija održavaju u blizini poljske granice.

Foto: Tanjug/AP

Tusk je uoči sastanka Vlade u Varšavi rekao da će granica biti zatvorena zato što u petak u Belorusiji, veoma blizu granice, počinju "rusko-beloruski manevri, veoma agresivni sa stanovišta vojne doktrine", javlja Poljski radio.

- Zato ćemo, iz razloga nacionalne bezbednosti, da zatvorimo granicu sa Belorusijom, uključujući železničke prelaze - rekao je Tusk.

On je dodao da će, kao odgovor na rusko-beloruske vojne vežbe, poljske i savezničke snage NATO da održe svoje vežbe na poljskoj strani granice.

Tusk je prošle nedelje rekao novinarima da su vojne vežbe "Zapad-2025" veoma agresivne "jer simuliraju napad, a ne odbranu".

Rusija i Belorusija su zvanično saopštile da će 13.000 vojnika učestvovati u vežbama "Zapad-2025", koje bi trebalo da počnu u petak, 12. septembra i traju do 16. septembra, ali su nemački i litvanski zvaničnici procenili da će u njima učestvovati veći broj vojnika, javila je poljska državna novinska agencija PAP.

Beloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin u avgustu je objavio da će vežbe "Zapad-2025" uključivati "planiranje upotrebe" nuklearnog oružja i balističkih raketa "Orešnik"

Šef Bundestaga, general Karsten Brojer rekao je prošle nedelje da se očekuje oko 13.000 vojnika u Belorusiji i oko 30.000 u Rusiji, dok su litvanski zvaničnici procenili da će u vežbama učestvovati oko 30.000 vojnika.

Brojer je ocenio da nema znakova priprema za napad na teritoriju NATO-a pod okriljem vežbi, ali je dodao da će nemačke i NATO snage ostati na oprezu.

(Tanjug)