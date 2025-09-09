"OVO JE AGRESIJA" Maduro: Nijedna generacija Venecuelanaca se nikada neće poniziti pred jenkijevskom imperijom

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro izjavio je danas da je raspoređivanje vojske Sjedinjenih Američkih Država na Karibima "globalna sramota".

Foto Tanjug

On je upozorio na "ozbiljnost prisustva nuklearne podmornice koja cilja mirno stanovništvo".

- Iako američka vlada možda veruje da će se Venecuela tresti od straha, venecuelanski narod će biti ispunjen samo negodovanjem, besom, nacionalizmom i patriotizmom - istakao je Maduro u intervjuu za VTV.

On je ponovio da će zemlja odgovoriti na pretnje i da će garantovati mir i bezbednost nacije.

Maduro je kritikovao termin koji mediji i međunarodne agencije koriste za opisivanje situacije, tvrdeći da su izrazi poput "tenzije rastu" eufemizmi koji "nastoje da normalizuju agresiju Golijata protiv Davida, sile protiv mirne zemlje".

- Ovo nije tenzija između dve zemlje, ovo je agresija. Niko nikada neće poniziti Venecuelu, nećemo dozvoliti nikome da se pokloni gringo imperiji. Borićemo se i branićemo mir svim snagama - poručio je.

On je vladu SAD nazvao "kraljevima lažnih vesti", optužujući je da se oslanja na kampanju dezinformacija kako bi "opravdala ono što se ne može opravdati" protiv Venecuele. Maduro je naglasio da je ova vojna eskalacija neosnovana i da je deo strategije "promene režima" kako bi se nametnula vlada koja služi američkoj oligarhiji.

- Pokušaji širenja svih ovih prljavih priča usmereni su protiv venecuelanskih vlasti kako bi se postigla promena vlasti i preuzela kontrola nad venecuelanskom naftom, gasom i zlatom - rekao je Maduro na nacionalnoj televiziji Venecuele.

On je detaljno opisao obim raspoređivanja američke vojske, sa prisustvom osam ratnih brodova, 1.200 raketa i nuklearne podmornice u blizini venecuelanskog mora.

Ovim raspoređivanjem, dodao je, Bela kuća nastoji da potčini venecuelanski narod i njihove resurse kršeći suverenitet nacije.

- Nijedna generacija Venecuelanaca se nikada neće poniziti pred jenkijevskom imperijom, ni danas niti ćemo je ikada prihvatiti. Ono što vam mogu reći jeste da ćemo videti integralni sjaj domovine, sa njenim pravom na razvoj, sreću i mir. Osvojili smo mir i nastavićemo da ga osvajamo zauvek - zaključio je Maduro.

Takođe se osvrnuo na 80. godišnjicu pobede kineskog naroda nad japanskom agresijom, povukavši istorijsku paralelu sa otporom Venecuele imperijalizmu.

- Kina predstavlja konsolidaciju novog svetskog poretka, u kojem ljudi brane svoje dostojanstvo i odbacuju potčinjavanje stranih sila - dodao je Maduro.

(Tanjug)