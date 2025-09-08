IZGRADNJA DEMOKRATIJE DOVELA DO DIKTATURE: Ludnica u Ukrajini
U UKRAINI je prava ludnica, dok je izgradnja demokratije dovela do pojave diktature, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući bekstvo bivšeg šefa ukrajinske diplomatije Dmitrija Kulebe iz Kijeva.
Ona je podsetila na Kulebine reči da u vlasti Ukrajine „još uvek vlada stari sovjetski način razmišljanja, prema kome, ako putuješ u inostranstvo kao slobodan građanin, automatski postaješ agent koji smišlja zaveru protiv države“.
- Dakle, dekomunizacija koju je proglasio Zelenski dovela je, prema rečima njegovog bivšeg ministra, do sovjetizacije? Zavera u ludnici - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Prema njenim rečima, ove izjave dovoljno govore same za sebe.
- Izgradnja demokratije po ultraliberalnom modelu dovela je u Ukrajini do diktature, a ‘graditelji demokratije’, ne dočekavši pobedu, razleteli su se po stranim jaslima.O čemu je i sam Kuleba svedočio: ‘Moja plata zavisi od putovanja u inostranstvo’ - zaključila je Zaharova.
(Sputnjik)
