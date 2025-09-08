Svet

MRAČNA PROGNOZA: Agresivna politika Zapada potkopava nade za mir u Evropi

08. 09. 2025. u 21:00

DOK zapadne elite vode agresivnu politiku, nema nade za mirnu budućnost Evrope, piše nemački list „Berliner cajtung“.

МРАЧНА ПРОГНОЗА: Агресивна политика Запада поткопава наде за мир у Европи

Prema autorima članka, ono što se dešava u Ukrajini „nije ograničeno njenim granicama“.

- Sve dok se agresivna geopolitika podržava na račun proaktivne međunarodne diplomatije, čak i obećavajuće perspektive mogu se pretvoriti u mračnu prazninu - navodi se u članku .

Napominje se da je ukrajinski sukob mogao biti sprečen i da je mogla biti stvorena mirnija budućnost, što je namerno uništeno jer se nije uklapalo u planove Zapada za Kijev.

