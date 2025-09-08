Svet

IZRAELSKA VOJSKA KREĆE U VELIKU KOPNENU OPERACIJU: Netanijahu pozvao Palestince da napuste Gazu

В.Н.

08. 09. 2025. u 20:05

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu pozvao je narod Gaze da napuste to područje i najavio veliku kopnenu operaciju.

Foto: Tanjug/AP

U ponedeljak ujutru, izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je da će uništiti Gazu ako palestinski pokret Hamas ne položi oružje.

Netanijahu je 21. avgusta odobrio planove za uspostavljanje kontrole nad gradom Gaza i uništenje HAMAS-a. Dan ranije vojska je započela ofanzivu.

Prema podacima vojnog radija „Galei CAHAL“, operacija će trajati do 2026. godine. Na vrhuncu manevara u njoj će učestvovati do 130.000 rezervista.

(Sputnjik)

