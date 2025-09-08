POČEO ONLAJN SAMIT BRIKS-A: Sastanku se pridružio i Putin (FOTO)
POČEO je vanredni onlajn samit BRIKS-a, sazvan na inicijativu brazilskog predsednika Luisa Inasija Lule da Silve.
Sastanku se priključio i predsednik Rusije Vladimir Putin.
Lideri članica organizacije razgovaraće o trgovinskoj politici američkog predsednika Donalda Trampa, uključujući uvođenje protekcionističkih tarifa od strane Vašingtona.
(Sputnjik)
