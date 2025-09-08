Svet

POČEO ONLAJN SAMIT BRIKS-A: Sastanku se pridružio i Putin (FOTO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 14:36

POČEO je vanredni onlajn samit BRIKS-a, sazvan na inicijativu brazilskog predsednika Luisa Inasija Lule da Silve.

ПОЧЕО ОНЛАЈН САМИТ БРИКС-А: Састанку се придружио и Путин (ФОТО)

Foto Tanjug/AP

Sastanku se priključio i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Lideri članica organizacije razgovaraće o trgovinskoj politici američkog predsednika Donalda Trampa, uključujući uvođenje protekcionističkih tarifa od strane Vašingtona.

(Sputnjik)

