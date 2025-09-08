ODLUČUJUĆI DAN ZA FRANCUSKU: Parlament glasa o poverenju vladi Fransoa Bajrua

FRANCUSKI parlament danas će glasati o poverenju vladi premijera Fransoa Bajrua, a uprkos njegovim naporima da tokom vikenda obezbedi većinu koja bi podržala njegovu vladu, opozicioni lideri širom političkog spektra jasno su stavili do znanja da će glasati za njegovu smenu.

Foto: Profimedia

"Vlada će pasti", rekao je Žan-Lik Melanšon, lider krajnje levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), koji je ponovio slične komentare drugih stranaka sa levice i desnice.

Liderka francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) u parlamentu Marin Le Pen pozvala je juče na raspuštanje Skupštine, rekavši da je spremna na velike ''žrtve'' kako bi dovela svoju stranku na vlast.

Fransoa Bajru, četvrti francuski premijer za tri godine, suočava se sa gotovo izvesnim porazom na današnjem glasanju o poverenju u parlamentu, čime će druga najveća ekonomija Evropske unije ući u dodatnu političku neizvesnost, navodi Rojters.

Za pad vlade dovoljno je da više od polovine poslanika glasa protiv.

Ukoliko Bajru padne, predsednik Francuske Emanuel Makron će se verovatno suočiti sa zadatkom da pronađe još jednog šefa vlade sposobnog da upravlja budžetom kroz parlament, manje od godinu dana nakon svrgavanja Bajruovog konzervativnog prethodnika Mišela Barnijea.

Nakon glasanja o poverenju Bajruovoj vladi, mogući su različiti scenariji - malo je verovatno da će on zadržati funkciju, a moguće je da će uslediti ostavka praćena imenovanjem nove vlade, raspisivanje izbora ili produženi prelazni period, ocenjuju francuski mediji.

Tražeći poverenje poslanika u vezi sa finansijskom situacijom u kojoj se zemlja nalazi, francuski premijer ne ugrožava samo sudbinu svoje vlade, već i ravnotežu petogodišnjeg mandata već uzdrmanog raspuštanjem skupštine u junu 2024. godine i izglasavanjem nepoverenja Mišelu Barnijeu šest meseci kasnije, zaključuje francuski list "Poen" (Le Point).



(Tanjug)