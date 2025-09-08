ORBAN NAJAVIO KRAJ EVROPSKE UNIJE: "Ako se nastavi ovako EU će ući u istoriju kao obeshrabrujući kraj plemenitog eksperimenta
EVROPSKA unija je u stanju raspada i bez radikalnih promena naredni sedmogodišnji budžet mogao bi biti poslednji, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.
- Smatram da je Evropska unija trenutno u stanju raspada. Ako se situacija nastavi ovako, što je vrlo verovatno, EU će ući u istoriju kao obeshrabrujući kraj jednog plemenitog eksperimenta - rekao je Orban tokom govora na otvaranju političke sezone u gradu Kjoče.
Mađarski premijer je podsetio da EU trenutno treba da usvoji novi zajednički budžet za period 2028–2035. godine.
- Čak i ako uspemo da usvojimo ovaj budžet – u čemu ozbiljno sumnjamo – to će biti poslednji sedmogodišnji budžet Evropske unije. Ako se sve nastavi ovako, smatram da je potpuno nemoguće usvajanje zajedničkog budžeta nakon 2035. godine - naglasio je on.
Orban je ranije izjavio da, ako EU nastavi sa trenutnom ekonomskom politikom, njeni dani su odbrojani, Unija će se raspasti sama od sebe, pa čak i izlazak iz nje ne bi imao smisla. Prema njegovim rečima, period od dve do tri godine je poslednja šansa za radikalne promene.
On je dodao da će Evropa propasti pred očima ako liberali na vlasti u Briselu ne budu zamenjeni predstavnicima patriotskih vlada i da su potrebne „čistke“ po uzoru na Sjedinjene Države.
(Informer)
Preporučujemo
BIĆE PODELjENA: Orban otkrio šta čeka Ukrajinu
07. 09. 2025. u 22:01
SIJARTO OPTUŽUJE EU ZA LICEMERJE: Mi kupujemo rusku naftu otvoreno, a drugi tajno
05. 09. 2025. u 16:20
DODIK: Važni projekti na Balkanu vezani za saradnju Mađarske, Srbije i RS
04. 09. 2025. u 22:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
NOVE tenzije u Evropi i rastuća ruska pretnja, Putinov rat protiv Ukrajine - o čemu nemački mediji svakodnevno izveštavaju - utiču na mnoga područja.
07. 09. 2025. u 20:17
Komentari (0)