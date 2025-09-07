"ALONOV ŽIVOT JE U RUKAMA NETANJAHUA": Oglasila se majka srpskog državljanina kojeg drži Hamas (VIDEO)
IDIT Ohel, majka srpskog državljanina i izraelskog taoca Alona Ohela (24) kojeg Hamas drži zatočenog u Pojasu Gazejoš od početka rata 7. oktobra 2023. godine, kaže da joj je osmeh njenog sina u video-snimku Hamasa, objavljenom u petak, dao veliku nadu.
- Govor mu je malo usporen, ali izgleda dobro - rekla je Idit Ohel za javni servis Kan.
- Videti ga, videti da u njemu još ima života, njegov osmeh u jednom trenutku to daje puno nade. On je živ i moramo da ih vratimo kući - rekla je Idit.
Poruka premijeru Netanjahuu
Idit Ohel ističe da je jasno stavila do znanja izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da je sudbina njenog sina njegova odgovornost.
- Razgovarala sam sa premijerom o Alonu, detalji tog razgovora ostaće između nas, ali sam mu jasno rekla svoje stavove i on me je saslušao - navela je Idit.
- Alonov život je u rukama premijera, pod njegovom ličnom odgovornošću. Verujemo mu, ali to je u potpunosti njegova odgovornost - istakla je Alonova majka.
Video kao prvi dokaz da je živ
Porodica Ohel juče je dozvolila objavljivanje fotografije iz video-snimka, u kojem se pojavio i talac Gaj Gilboa-Dalal. To je bio prvi put da je Ohel viđen živ od trenutka kada je otet, zajedno sa oko 250 drugih ljudi, tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.
Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je Netanjahu posle objavljivanja snimka razgovarao sa porodicama oba taoca.
Ohelova priča
Alon Ohel (24), talentovani pijanista, otišao je na festival Supernova u pustinji sa nekoliko prijatelja. Stigli su na zabavu u 5:30 sati ujutru, sat vremena pre početka napada Hamasa.
On i prijatelji sklonili su se iza žbuna i trave, koje su teroristi kasnije napali i u kojem je ubijen veliki broj ljudi.
