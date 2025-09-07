DVA SNAŽNA ZEMLJOTRESA POGODILA TURSKU: Na terenu ekipe za hitne situacije, ljudi u panici, oglasio se i ministar (FOTO)

DVA jaka zemljotresa pogodila Tursku, sve se ljuljalo: Timovi za vanredne situacije na terenu, ljudi u panici

Foto: Ilustracija/Unsplash

Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelju, 7. septembra 2025. u 11:35 časova, na području zapadne Turske u mestu Bigadic.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1635 i dužine 28.1115.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Zurski mediji pišu da su zapravo bila dva zemljotresa jačine 4,9 i 4,1 stepen Rihterove skale u okrug uSındırgı u Balıkesiru u kratkom vremenskom razmaku, izazivajući paniku. Potresi su se osetili u mnogim provincijama.

Prema informacijama sa veb-sajta Predsedništva za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), prvi potres je imao jačinu od 4,9 stepeni, sa epicentrom u okrugu Sındırgı. Utvrđeno je da se ovaj zemljotres dogodio na dubini od 7,72 kilometra.

Drugi potres, jačine 4,1 stepen, zabeležen je na dubini od 9,9 kilometara.

Opservatorija Kandilli je izvestila da je jačina zemljotresa bila 5,1 stepen.

Izjava ministra Jerlikaje

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja dao je izjavu nakon zemljotresa. Rekao je: „Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale dogodio se u Balıkesir Sındırgıju. Što se tiče zemljotresa, koji se osetio i u okolnim provincijama, AFAD i svi timovi naših relevantnih institucija odmah su započeli provere na terenu. Uputio sam najbolje želje našim građanima pogođenim zemljotresom.“

(Telegraf)