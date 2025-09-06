MIA (23) OSUĐENA NA DOŽIVOTNU ROBIJU U DUBAIJU: Oglasila se njena majka - napravila je jednu grešku, to ju je skupo koštalo
VEST o 23-godišnjoj Miji O’Brajen iz Liverpula potresla je Veliku Britaniju. Mia je osuđena na doživotnu kaznu zatvora u Dubaiju i trenutno je smeštena u zatvoru Al-Awir, koji je u prošlosti nazivan "Alkatrazom Dubaija".
Prema britanskim medijima, Al-Awir je poznat po teškim uslovima - bivši zatvorenici prijavili su mučenja električnim šokovima, seksualno zlostavljanje i uskraćivanje lekova.
"Jedna glupa greška"
Priču je otkrila slomljena majka Mije, Daniel Makena, koja je putem GoFundMe stranice pokušala da prikupi novac za pravnu pomoć. Majka navodi da je Mia, koja je studirala pravo, "pala pod uticaj pogrešnih ljudi" i napravila "jednu glupu grešku" koja je dovela do njenog hapšenja u oktobru prošle godine. Porodica još uvek nije objavila za koje krivično delo je osuđena.
U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, doživotna kazna može se izreći za različita dela, uključujući trgovinu narkoticima, ubistvo, pokušaj ubistva, trgovinu ljudima ili terorizam.
Zatvor "Al-Awir"
Mia je smeštena u centralni deo zatvora Al-Awir, gde su muškarci i žene odvojeni odmah po ulasku. Žene se nalaze u jednoj od četiri posebna paviljona.
Karl Vilijams, zatvoren 2012. godine, opisao je ubistva među zatvorenicima i mučenja električnim šokovima. Drugi bivši zatvorenici naveli su da su zatvorenici primoravani da potpisuju dokumenta pod pretnjom oružjem.
Izveštaji Human Rights Watch-a navode da su barem četiri HIV pozitivna zatvorenika uskraćena za terapiju do pet meseci, a bilo je i slučajeva mučenja i zlostavljanja starijih i mlađih zatvorenika. Vlasti Dubaija negiraju sve optužbe.
Šta Mija može da očekuje?
Zatvorenici bi trebalo da dobiju dušek, ćebe i jastuk, ali često postoji kašnjenje u snabdevanju. Posete porodice dozvoljene su jednom nedeljno, ali mogu biti otkazane bez upozorenja, dok se telefonski razgovori moraju odobriti od strane čuvara.
(Telegraf)
Preporučujemo
DEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL: Jeziva saobraćajna nesreća u Jajincima
05. 09. 2025. u 19:35
DRAMA U BEOGRADU: Oboren motociklista u centru grada
04. 09. 2025. u 20:10
Motociklista teže povređen u nesreći na Zrenjaninskom putu
04. 09. 2025. u 07:24
SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA KOD SAJMA: Gužva u smeru ka gradu do Ade Ciganlije
03. 09. 2025. u 21:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)