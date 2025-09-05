LAVROV POZIVA TOKIO: Japan da prizna u potpunosti krajnji ishod Drugog svetskog rata

RUSIJA uporno poziva Tokio da u potpunosti prizna rezultate Drugog svetskog rata i svoju odgovornost za početak sukoba, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Shutterstock

- Ishod Drugog svetskog rata u Tihom okeanu, uključujući i instrument o predaji Japana, postali su sastavni deo posleratnog svetskog poretka Jalte i Potsdama. Uporno pozivamo japanske vlasti da u potpunosti priznaju međunarodnopravne posledice pobede savezničkih država, kao i svoj deo odgovornosti za početak svetskog sukoba - naveo je Lavrov u čestitki organizatorima i učesnicima svečanog sastanka povodom 80. godišnjice pobede nad Japanom i završetka Drugog svetskog rata.

Ruski ministar spoljnih poslova je naznačio da će Moskva, zajedno sa istomišljenicima, nastaviti višestruke obrazovne i vojno-memorijalne aktivnosti usmerene na identifikaciju novih dokaza o zločinima Japana 1930-ih i 1940-ih.

- Slavne stranice zajedničke borbe protiv japanskog militarizma ostaju najvažniji oslonac u pitanju izgradnje odnosa strateškog partnerstva između Rusije i Kine, DNRK (Severne Koreje), Mongolije i drugih država u sadašnjoj istorijskoj fazi. Upečatljivo oličenje trajne suštine snažnih veza prijateljstva, iskovanih u bitkama pre 80 godina, bila je velika parada pobede u ratu otpora kineskog naroda protiv japanskih agresora i pobede u Drugom svetskom ratu koja se održala u Pekingu u prisustvu predsednika Rusije (Vladimira Putina), predsednika Kine (Si Đinpinga), predsednika Državnog odbora DNRK (Kim Džong Una) i lidera mnogih drugih država sveta - naglasio je Lavrov.

Ministar je dodao da je, kao znak oživljavanja tradicija i jačanja istorijskog sećanja, Dan pobede nad Japanom vraćen u kalendar državnih praznika Ruske Federacije, prenose RIA Novosti.

- Naša sveta dužnost je da se sećamo lekcija svetskog rata, ove najveće tragedije celog čovečanstva, i da učinimo sve da sprečimo njihovo ponavljanje - zaključio je Lavrov.

(RT)