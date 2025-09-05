PUTIN OTKRIO: Razvoj ove oblasti je prioritet Rusije u 21. veku
PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je danas da su razvoj Dalekog istoka i Sibira definisani kao nacionalni prioritet Rusije za 21. vek, a najavio je i otvaranje novih mostova ka Severnoj Koreji i istakao da je stabilna makroekonomska politika osnovni preduslov za razvoj ruske ekonomije.
"Razvoj Dalekog istoka i Sibira označen je kao nacionalni prioritet Rusije za ceo 21. vek. O tome je govoreno u obraćanju Saveznoj skupštini krajem 2013. godine. Nakon toga je počelo formiranje i ažuriranje regulatornog okvira, pokrenuti su brojni instrumenti podrške biznisu, uključujući teritorije ubrzanog razvoja i režim slobodne luke Vladivostok", rekao je Putin tokom plenarne sednice Istočnog ekonomskog foruma (VEF).
Putin je, kako prenosi agencija RIA Novosti, naveo i da je u planu izgradnja novih mostova prema Severnoj Koreji, od kojih bi jedan trebalo da bude otvoren naredne godine.
Putin je istakao da bi uspostavljanje avio-saobraćaja između Rusije i Serevne Koreje doprinelo daljem zbližavanju dve zemlje.
Govoreći o ekonomskoj politici, predsednik Rusije je upozorio da bi naglo snižavanje ključne kamatne stope Centralne banke Rusije moglo dovesti do porasta cena i istakao da je stabilna makroekonomska politika osnovni preduslov za razvoj ruske ekonomije.
"Osnovni uslov za razvoj ruske ekonomije, a samim tim i socijalne sfere, jeste stabilna makroekonomska politika. Želim da vas uverim da se finansijske vlasti Rusije - Vlada Ruske Federacije i Centralna banka ponašaju profesionalno", naglasio je Putin.
Komentarišući inflaciju, Putin je rekao da Centralna banka nastoji da je svede na ciljani nivo.
"Rast cena jeste inflacija. Ali Centralna banka se bori protiv te inflacije i pokušava da se vrati na poznate i potrebne pokazatelje, ne više od 4–5 procenata", rekao je predsednik Rusije.
Ruski predsednik je naveo i da interesovanje za transarktičku transportnu rutu raste, kako među ruskim kompanijama koje posluju u Arktiku, tako i među stranim prevoznicima.
Putin je, takođe, naglasio važnost daljeg razvoja ruskog Dalekog istoka kroz unapređenje infrastrukture, snabdevanje pouzdanom i čistom energijom i korišćenje prirodnih resursa.
Deseti Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra u kampusu Dalekoistočnog federalnog univerziteta u Vladivostoku, a ovogodišnja tema je "Daleki istok - saradnja u ime mira i prosperiteta".
(Tanjug)
