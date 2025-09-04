VAŠINGTON PODNEO TUŽBU PROTIV TRAMPA: Oglasila se portparolka Bele kuće
VAŠINGTON, D.C. podneo je tužbu protiv administracije Donalda Trampa zbog raspoređivanja Nacionalne garde u prestonici SAD.
Tužbu je u federalnom sudu podneo državni tužilac Brajan Švalb, navodeći da je "Trampov potez neustavan i krši više federalnih zakona".
Kako prenosi Rojters, ova tužba mogla bi dovesti do novog sudskog udara na Trampove pokušaje da proširi ulogu vojske na američkom tlu, nakon što je ove nedelje doneta sudska odluka da je njegova upotreba trupa u Kaliforniji radi borbe protiv kriminala bila nezakonita.
- Naoružani vojnici ne treba da patroliraju ulicama i nadgledaju američke građane na američkom tlu. Prisilna vojna okupacija Okruga Kolumbija narušava našu lokalnu autonomiju i osnovne slobode. To mora da prestane - napisao je Švalb u objavi na mreži X.
Da podsetimo, Tramp je prošlog meseca rasporedio Nacionalnu gardu u Vašingtonu, rekavši da će trupe ponovo uspostaviti zakon, red i javnu bezbednost.
Portparolka Bele kuće, Abigejl Džekson, izjavila je da je predsednik postupio u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, kako bi zaštitio federalnu imovinu i pomogao u sprovođenju zakona.
- Ova tužba je ništa drugo do još jedan pokušaj – na štetu stanovnika i posetilaca Vašingtona – da se potkopaju predsednikove veoma uspešne akcije za zaustavljanje nasilnog kriminala u glavnom gradu - rekla je Džekson u saopštenju.
Tužba podneta u četvrtak navodi da je raspoređivanje jedinica Nacionalne garde na ulice Vašingtona bez saglasnosti gradonačelnice Muriel Bauzer kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi (Home Rule Act), federalnog zakona koji je uspostavio lokalnu upravu u glavnom gradu.
U tužbi se takođe navodi da se pripadnici Nacionalne garde, kada su raspoređeni u Vašington, moraju pridržavati Zakona o Pose Komitatusu (Posse Comitatus Act), koji strogo ograničava upotrebu vojske u sprovođenju zakona u unutrašnjim poslovima.
(Rojters)
