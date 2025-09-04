TUSK: Bezbedno nebo iznad Ukrajine ne sme da ugrozi bezbednost Poljske

POLjSKA će se angažovati u diskusijama o stvaranju bezbednog neba nad Ukrajinom, ali buduća rešenja ne smeju da ugroze poljsku nacionalnu bezbednost, izjavio je danas poljski premijer Donald Tusk nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu.

Foto printskrin youtube national guard

Tusk je naveo da je rekao partnerima iz Koalicije voljnih da je Poljska veoma zainteresovana za bezbedno nebo iznad Ukrajine, ali da to mora biti povezano sa bezbednosnim garancijama za Poljsku.

Poljska je podigla nivo pripravnosti kada je zalutala ukrajinska raketa pogodila jedno selo na jugu Poljske 2022. godine, kada su poginule dve osobe.

Poljska vojska saopštila je danas da su dva drona narušila vazdušni prostor Poljske tokom noći između utorka i srede, ali da nisu oboreni jer nisu predstavljali opasnost.

U avgustu se dron srušio u kukuruzište na istoku Poljska u blizini beloruske granice.

(Tanjug)

