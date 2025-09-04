TUSK: Bezbedno nebo iznad Ukrajine ne sme da ugrozi bezbednost Poljske
POLjSKA će se angažovati u diskusijama o stvaranju bezbednog neba nad Ukrajinom, ali buduća rešenja ne smeju da ugroze poljsku nacionalnu bezbednost, izjavio je danas poljski premijer Donald Tusk nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu.
Tusk je naveo da je rekao partnerima iz Koalicije voljnih da je Poljska veoma zainteresovana za bezbedno nebo iznad Ukrajine, ali da to mora biti povezano sa bezbednosnim garancijama za Poljsku.
Poljska je podigla nivo pripravnosti kada je zalutala ukrajinska raketa pogodila jedno selo na jugu Poljske 2022. godine, kada su poginule dve osobe.
Poljska vojska saopštila je danas da su dva drona narušila vazdušni prostor Poljske tokom noći između utorka i srede, ali da nisu oboreni jer nisu predstavljali opasnost.
U avgustu se dron srušio u kukuruzište na istoku Poljska u blizini beloruske granice.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
POLjSKA NEĆE SLATI VOJSKU U UKRAJINU Tusk: Ni nakon završetka rata
04. 09. 2025. u 18:52
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)