DUROV ODRŽAO MASKU ČAS IZ ISTORIJE: Sloveni nisu napadali Zapadnu Evropu - često je bilo suprotno

Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 18:30

OSNIVAČ Telegrama, Pavel Durov, reagovao je na objavu američkog milijardera Ilona Maska, u kojoj je Maskov četbot Grok objasnio da engleska reč „slave“ (rob) potiče od termina koji se odnosi na slovenske narode.

Durov je naveo da taj termin potiče od starofrancuske reči „esclave“ (što znači i „Sloven“ i „rob“), jer je, kako je istakao, Zapadna Evropa porobila mnoge slovenske narode u srednjem veku.

-Nijedna slovenska zemlja nikada nije neisprovocirana izvršila invaziju na Zapadnu Evropu, a mnogo puta se dešavalo suprotno, napisao je Durov na platformi Iks.

Prema četbotu Grok, reč „slave“ potiče od srednjovekovne latinske reči „sclavus“, što je značilo „Sloven“.

Tokom srednjeg veka, mnogi Sloveni su bili porobljeni u Zapadnoj Evropi, naročito u vreme franačkih i germanskih pohoda, što je dovelo do toga da se njihovo etničko ime u nekim jezicima poistoveti s pojmom „rob“.

Četbot je napisao da ova reč zaista potiče od termina koji označava slovenske narode Istočne Evrope i datira iz srednjovekovnog latinskog sclavus, što je prvobitno značilo slav („Sloven“).

Ali Grok povezuje poreklo reči „slave“ sa praslovenskim rečima, kao što su „reč“ i „slava“, koje nisu povezane sa ropstvom.

Međutim, pripisivanje značenja „rob“ u nekim jezicima, veštačka inteligencija je objasnila porobljavanjem slovenskih naroda.

Durov je po obrazovanju filolog i završio je Filološki fakultet u Sankt Peterburgu, smer engleska filologija i prevođenje.

