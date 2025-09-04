SPREMAN BEZBEDNOSNI PLAN ZA UKRAJINU: Francuski predsednik Makron kaže da koaliciju voljnih podržava 26 zemalja

Evropa je spremna da donese bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Foto: Goran Čvorović

To je poruka francuskog predsednika Emanuela Makrona koji je predsedavao tzv. Koalicijom voljnih u Parizu, posle čega su usledile telefonske konsultacije s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

- Danas imamo 26 zemalja koje su se zvanično angažovale da rasporede snage u Ukrajini i da budu prisutne na zemlji, u vazduhu ili na moru, da bi donele bezbednosti Ukrajine posle postizanja mira ili prekida vatre – kazao je Makron na zajedničkoj konferenciji za medije sa ukrajinskim šefom države Zelenskim u Jelisejskoj palati.

Francuski predsednik je taj angažman okaraktrisao kao drugi stub pomoći Ukrajini, dok prvi i najvažniji predstavlja stav da u pregovorima ne sme da bude nikakvog ograničenja za kapacitete ukrajinske vojske, kao da je Koalicija voljnih spremna da doprinese kapacitetima obnove ukrajinske vojske da bi mogla ne samo da izdržni nove napade, već i da odvrati novu agresiju.

Koalicija dobrovoljaca kojom je predsedavao Makron, i koja okuplja 35 zemalja članica, ima različite poglede na način na koji bi mogle da budu pružene bezbednosne garancije Ukrajini, posle postizanja eventualnog mira. Od ranije je poznato da su Francuska i Velika Britanija, kojima se pridružila i Belgija, složne da pošalju trupe na tlo u pozadinu teritorije koju kontroliše Ukrajina. Mnoge druge države, uključujući Nemačku, Italiju, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, tome se oštro protive. Ostali bi da budu "bezbednjaci na daljinu", drugim vidovima pomoći, kao što je nadgledanje iz vazduha ili slanje potrebnog vojnog materijala.

- U februaru su samo Litvanija i Francuska istakle da bi možda mogle jednoga dana da pošalju trupe na teren. Atmosfera je bila dosta negativna. Sada ih ima dvadesetak koje su potvrdile raspoređivanje snaga na terenu, davanje podrške u vazduhu i na moru i pružanje podrške bezbednosti Ukrajine. To je značajan napredak – kazao je Makron, ali nije precizira kako će koja zemlja pojedinačno da se angažuje.

Naglasio je da su na sastanku na kome je prisustvovao i gensek NATO Mark Rute finalizovali i politički potvrdili garancije, posle čega je započeo pravni proces usaglašavanja detalja zajedno s Ukrajinom.

- Ove snage nemaju cilj da vode rat protiv Rusije, već da garantuju mir – istakao je francuski šef države.