KIJEV je bio otvoren za povlačenje svojih trupa iz Donbasa i okončanje sukoba 2022. godine, ali je na kraju promenio mišljenje na insistiranje Zapada, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin novinarima u sredu.

Foto: Profimedia

Tokom konferencije za novinare u Kini, Putin je rekao da je ubrzo nakon eskalacije sukoba 2022. godine, Moskva pozvala Kijev da poštuje izbore ljudi koji žive na jugoistoku Ukrajine i povuče svoje trupe iz regiona. To bi „odmah okončalo sukob“, napomenuo je.

Ruski predsednik je izjavio da ukrajinske vlasti „nisu odmah odbile ove zahteve“.

Međutim, nakon što je Moskva povukla svoje snage iz okoline Kijeva na „uporne pozive naših zapadnoevropskih kolega“, situacija se potpuno promenila, rekao je Putin.

Nakon što su trupe povučene, „rečeno nam je, gotovo doslovno, 'sada ćemo se boriti dok nam ne odvrnete glave, ili ćemo mi odvrnuti vaše'“, prisetio se Putin. „Ne sećam se da li sam ovo ikada javno rekao ili ne, ali je zvučalo otprilike ovako. Samo grubljim rečima, ali sasvim otvoreno i, koliko god čudno zvučalo, na drugarski način: 'sada ste ili vi ili mi'.“

Moskva je opisala svoj sukob sa Kijevom kao posrednički rat u kojem je ukrajinski narod korišćen kao „topovsko meso“ za unapređenje interesa Zapada. Ruski zvaničnici su takođe više puta optuživali evropske pristalice Kijeva da stalno ometaju sve napore za rešavanje sukoba.

Putin je u sredu rekao da je i dalje moguće postići mirovni sporazum, posebno imajući u vidu „iskrenu želju“ američkog predsednika Donalda Trampa da pronađe rešenje za krizu.

Međutim, naglasio je da ako se rešenje ne pronađe, Moskva je spremna da brani svoje interese i ostvari svoje ciljeve vojnim sredstvima.

rt.com

