OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U PORTUGALU: Među stradalima ima stranaca

AMBASADA Srbije istražuje da li među nastradalima u padu žičare u Lisabonu ima državljana Srbije.

AP Photo/Armando Franca

Najmanje 15 osoba je poginulo, a povređeno je 18 osoba, među kojima i jedno dete, kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu iskliznula iz šina i srušila se. Ambasada Srbije u Portugalu još nema informacije o tome da li među nastradalima ima državljana Srbije.

Kako su iz ambasade rekli, trenutno rade na tome da dobiju sve relevantne informacije o nesreći.

- U komunikaciji smo sa svim nadležnim službama u Lisabonu. Još nemamo informacije, ali budući da je reč o atraktivnoj turističkoj destinaciji popularnoj među našim građanima, pokušavamo da dobijemo informacije - kažu za "Blic" u ambasadi.

Hitne službe kažu da "ne mogu potvrditi nacionalnosti žrtava, ali da je u nesreći poginulo nekoliko stranaca".

Među poginulima su i portugalski državljani.