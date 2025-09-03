Svet

OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U PORTUGALU: Među stradalima ima stranaca

V.N.

03. 09. 2025. u 22:44

AMBASADA Srbije istražuje da li među nastradalima u padu žičare u Lisabonu ima državljana Srbije.

ОГЛАСИЛА СЕ АМБАСАДА СРБИЈЕ У ПОРТУГАЛУ: Међу страдалима има странаца

AP Photo/Armando Franca

Najmanje 15 osoba je poginulo, a povređeno je 18 osoba, među kojima i jedno dete, kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu iskliznula iz šina i srušila se. Ambasada Srbije u Portugalu još nema informacije o tome da li među nastradalima ima državljana Srbije.

Kako su iz ambasade rekli, trenutno rade na tome da dobiju sve relevantne informacije o nesreći.

- U komunikaciji smo sa svim nadležnim službama u Lisabonu. Još nemamo informacije, ali budući da je reč o atraktivnoj turističkoj destinaciji popularnoj među našim građanima, pokušavamo da dobijemo informacije - kažu za "Blic" u ambasadi.

Hitne službe kažu da "ne mogu potvrditi nacionalnosti žrtava, ali da je u nesreći poginulo nekoliko stranaca".

Među poginulima su i portugalski državljani.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost