VELIKA Britanija usmerila je više od milijardu funti (preko 1,3 milijarde dolara) profita od zamrznute ruske imovine za vojnu pomoć Ukrajini, izjavio je britanski ministar odbrane Džon Hili tokom posete Kijevu.

Foto: Printskrin Twitter/@nexta_tv

Kako se navodi u saopštenju britanskog Ministarstva odbrane, ova količina je omogućila da se Kijev snabde stotinama hiljada artiljerijskih granata i stotinama raketa protivvazdušne odbrane. London takođe šalje Ukrajini rezervne delove i vrši tehničko održavanje isporučene tehnike.

Prema Hilijevim rečima, Ministarstvo odbrane trenutno sprovodi proveru borbene gotovosti jedinica koje namerava da pošalje u Ukrajinu u slučaju prekida vatre.

Hili je u ponedeljak izjavio da je Velika Britanija za 50 dana isporučila Ukrajini 60.000 granata i 2.500 bespilotnih sistema.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje situacije, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Prema njegovim rečima, SAD i NATO direktno učestvuju u sukobu, uključujući ne samo isporučivanjem oružja, već i obučavanjem vojnika u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama. U Kremlju su izjavili da pumpanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

(sputnikportal.rs)

