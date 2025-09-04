KRAJ JEDNE ERE Zvanični raspored penzionisanja 110 Typhoon-a! Prva velika evropska zemlja koja se odriče Eurofighter lovaca (VIDEO)

VELIKA Britanija zvanično je potvrdila plan povlačenja svih 111 borbenih aviona Eurofighter Typhoon iz naoružanja Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF).

Foto: Profimedia

Ova odluka označava kraj više od dve decenije aktivne službe jednog od najpoznatijih evropskih borbenih aviona i početak nove faze u britanskom vojnom vazduhoplovstvu.

Razvijen tokom 1990-ih kao deo zajedničkog projekta Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Italije i Španije, Eurofighter Typhoon predstavljao je simbol evropske saradnje u odbrambenoj industriji. Avion, proizveden u više verzija poznatih kao Tranche 1, 2 i 3, i danas se koristi u nekoliko zemalja širom sveta, uključujući Austriju, Kuvajt, Oman, Katar i Saudijsku Arabiju.

Međutim, London je sada jasno pokazao da se okreće budućnosti i prelazi na razvoj lovca šeste generacije, naprednog sistema koji će revolucionisati način vođenja vazdušnog rata.

ZVANIČAN KALENDAR POVLAČENjA

Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je detaljan plan povlačenja Typhoon flote, odgovarajući na pitanja poslanika konzervativne partije Bena Obese-Džektija. Ministar odbrane Marija Igl precizirala je kada će pojedine verzije ovog aviona napustiti aktivnu službu:

*Tranche 1 – povlačenje do kraja 2027. godine

*Tranche 2 – povlačenje do 2040. godine

*Tranche 3 – povlačenje do 2040. godine

Foto: profimedia

Zanimljivo je da RAF nema avione u verziji Tranche 3A, koja se koristi u nekim drugim državama.

Već sada, britanska vojska je realizovala veći deo plana kada je reč o najstarijoj verziji Typhoona. Od 30 aviona Tranche 1, čak 26 je već povučeno i rashodovano do 1. jula 2025. godine, što čini oko 87% ukupne flote ove verzije. Preostala četiri aviona biće povučena do kraja 2027. godine, čime će prva faza procesa povlačenja biti završena.

TRENUTNO STANjE FLOTE

Prema podacima Ministarstva odbrane, RAF trenutno raspolaže sa 111 Eurofighter Typhoon aviona:

*Tranche 1: 4 aviona

*Tranche 2: 67 aviona

*Tranche 3: 40 aviona

Ovi avioni i dalje čine osnovu britanskih borbenih kapaciteta, ali njihova postepena zamena omogućava fokusiranje na razvoj nove platforme koja će doneti tehnološki skok i osigurati prednost britanskog ratnog vazduhoplovstva u narednim decenijama.

PROJEKAT BUDUĆNOSTI: GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME (GCAP)

Velika Britanija, zajedno s Italijom i Japanom, vodi Global Combat Air Programme (GCAP) – ambiciozni projekat razvoja lovca šeste generacije. Ovaj program spaja britanski projekat Tempest i japanski F-X, stvarajući platformu koja će integrisati najmodernije tehnologije.

Novi avion biće dizajniran da:

*koristi napredne sisteme veštačke inteligencije za pomoć pilotima;

*integriše realnost proširene stvarnosti (augmented reality) u pilotske kacige;

*omogućava mrežno povezivanje sa bespilotnim letelicama i drugim borbenim platformama;

*poseduje napredne stealth karakteristike i sposobnost višestrukih borbenih scenarija.

Prema zvaničnim planovima, prvi prototip lovca šeste generacije poleteće 2027. godine, dok se operativna upotreba očekuje do 2035. godine.

Foto Vikipedija

STRATEGIJA MODERNIZACIJE

Povlačenje Eurofightera deo je šire strategije modernizacije britanskih oružanih snaga. Osim razvoja nove platforme, fokus je i na unapređenju sposobnosti integracije dronova, satelitskih sistema i cyber kapaciteta.

Britanska vojska smatra da će GCAP omogućiti ne samo zadržavanje borbene superiornosti, već i otvaranje novih mogućnosti za izvoz, kao što je to bio slučaj sa Typhoonom. Očekuje se da će lovac šeste generacije postati ključni element ne samo britanske, već i savezničke odbrane, posebno unutar NATO struktura.

UTICAJ NA INDUSTRIJU I SAVEZNIKE

Odluka Londona da ubrza povlačenje Typhoona imaće značajan uticaj na evropsku odbrambenu industriju. Dok se RAF okreće budućnosti, zemlje poput Nemačke, Italije i Španije i dalje investiraju u modernizaciju postojećih Typhoon flota.

Istovremeno, Turska, koja je podnela zahtev za kupovinu 40 aviona Eurofighter Typhoon, nastoji da se pridruži „klubu“ korisnika, a Nemačka je nedavno uklonila svoje prethodne blokade izvoza, otvarajući put za taj posao.

Za saveznike Velike Britanije, ova tranzicija znači i mogućnost saradnje u razvoju nove platforme, kao i deljenje tehnologija koje će biti integrisane u lovac šeste generacije.

GEOPOLITIČKA DIMENZIJA ODLUKE

U svetlu rastućih globalnih tenzija i promena u dinamici moći, Britanija svojom odlukom jasno pokazuje da želi da ostane u samom vrhu vojno-tehnoloških inovacija.

GCAP projekt ima i geopolitičku dimenziju – jačanjem saradnje sa Japanom i Italijom, Velika Britanija stvara čvršće bezbednosne i ekonomske veze, što je posebno značajno u vreme kada se NATO suočava s izazovima na više frontova, uključujući rat u Ukrajini i rastući uticaj Kine.

Povlačenje Eurofighter Typhoon aviona ne znači slabljenje britanskog ratnog vazduhoplovstva – naprotiv, ono označava prelazak na novu, napredniju platformu koja će definisati budućnost vazdušne borbe.

U narednim godinama, kako se Typhoon postepeno povlači iz upotrebe, sve oči biće uprte ka razvoju GCAP lovca šeste generacije, koji obećava da će spojiti naprednu tehnologiju, veštačku inteligenciju i mrežno vođenje rata u jednu moćnu platformu.

Britanija je jasno stavila do znanja: budućnost pripada onima koji se usude da investiraju u inovacije i prilagode se novim pravilima globalne bezbednosti.

UKRATKO O LOVCU EUROFIGHTER TYPHOON

Eurofighter Typhoon je višenamenski lovac četvrte generacije, razvijen i proizveden od strane Eurofighter GmbH, preduzeća osnovanog 1986. godine od strane konzorcijuma Alenia Aeronautica, BAE Systems i EADS.

Dizajnerske karakteristike lovca odražavaju želju konstruktora da koriste najnovija svetska dostignuća u oblasti konstrukcije aviona i elektronike.

Da bi se obezbedio potreban nivo manevrisanja, posebno pri velikim napadnim uglovima, avion je projektovan sa niskim delta krilom i negativnom marginom stabilnosti, dvodelnim zakrilcima i letvicama, okretnim prednjim horizontalnim repom, vertikalnom kobilicom sa kormilom bez stabilizatora.

Takav dizajn ima niz prednosti, od kojih je glavna smanjenje otpora aviona pri nadzvučnim brzinama.

Dovod goriva se nalazi u trupu i krilnim rezervoarima za gorivo, koji u potpunosti zauzimaju kesone krilnih konzola. Ovaj lovac koristi četvorostruko redundantni digitalni sistem kontrole leta, kombinovan sa sistemom kontrole motora.

Obezbeđuje veštačku stabilnost i visoku upravljivost, kao i devijaciju komandi za postizanje maksimalnog aerodinamičkog kvaliteta u svim režimima i u čitavom opsegu brzina i visina leta.

Vrsta: Lovac

Posada: 1

Maksimalna brzina: 2125 km/h

Domet: 1390 km

Maksimalna visina leta: 19.800 m

Projektili: Miks raketa AIM-120B AMRAAM, Meteor FMRAAM, ASRAAM, IRIS-T vazduh-vazduh, ALARM anti-radar, Pingvin protiv-brodska, Brimston protiv-oklopna

oruzjeonline.com

