IZRAELSKA VOJSKA: Presreli smo raketu lansiranu iz Jemena ka Izraelu

IZRAELSKA vojska saopštila je da je večeras presrela raketu koja je lansirana iz Jemena.

Foto: Porifmedia

U saopštenju se navodi da su se zbog lansiranja rakete oglasile sirene za vazdušnu opasnost u nekoliko oblasti širom Izraela.

Sirene su se oglasile u oblasti Jerusalima i delovima južnog dela okupirane Zapadne obale, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

