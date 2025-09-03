Svet

IZRAELSKA VOJSKA: Presreli smo raketu lansiranu iz Jemena ka Izraelu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 19:33

IZRAELSKA vojska saopštila je da je večeras presrela raketu koja je lansirana iz Jemena.

ИЗРАЕЛСКА ВОЈСКА: Пресрели смо ракету лансирану из Јемена ка Израелу

Foto: Porifmedia

U saopštenju se navodi da su se zbog lansiranja rakete oglasile sirene za vazdušnu opasnost u nekoliko oblasti širom Izraela.

Sirene su se oglasile u oblasti Jerusalima i delovima južnog dela okupirane Zapadne obale, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

