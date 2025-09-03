NEMA PORUKU ZA PUTINA Tramp: On zna moj stav
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da nema poruku za ruskog lidera Vladimira Putina, dodajući da Putin zna njegov stav. Takođe je dodao da ima nameru da uskoro razgovara s ruskim predsednikom.
-Nemam poruku za Putina. On zna moj stav i doneće odluku na ovaj ili onaj način. Kakva god da bude ta odluka, biću njome ili zadovoljan ili ne, videćemo, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.
On je rekao, osvrćući se na sopstvenu izjavu o "zaveri Rusije, Kine i Severne Koreje" protiv SAD, da ima dobre odnose sa svom trojicom lidera.
-Imam dobre odnose sa svima njima. Za nedelju ili dve videćemo koliko dobre, rekao je Tramp tokom susreta sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim u Beloj kući.
Ranije danas ruski predsednik je rekao da Moskva vidi iskrenu želju Trampove administracije da se nađe rešenje za ukrajinsku krizu.
(sputnikportal.rs)
