NEMA PORUKU ZA PUTINA Tramp: On zna moj stav

Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 18:51

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da nema poruku za ruskog lidera Vladimira Putina, dodajući da Putin zna njegov stav. Takođe je dodao da ima nameru da uskoro razgovara s ruskim predsednikom.

AP Photo/Alex Brandon

-Nemam poruku za Putina. On zna moj stav i doneće odluku na ovaj ili onaj način. Kakva god da bude ta odluka, biću njome ili zadovoljan ili ne, videćemo, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je rekao, osvrćući se na sopstvenu izjavu o "zaveri Rusije, Kine i Severne Koreje" protiv SAD, da ima dobre odnose sa svom trojicom lidera.

-Imam dobre odnose sa svima njima. Za nedelju ili dve videćemo koliko dobre, rekao je Tramp tokom susreta sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim u Beloj kući.

Ranije danas ruski predsednik je rekao da Moskva vidi iskrenu želju Trampove administracije da se nađe rešenje za ukrajinsku krizu.

(sputnikportal.rs)

