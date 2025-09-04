SIN OSPORIO DELONOV TESTAMENT! Nastavlja se pred sudovima porodična saga dece slavnog francuskog glumca

Još jedna u nizu saga potresa porodicu počivše legende francuskog i svetskog glumišta Alena Delona.

Foto: Tanjug/AP

Kao i uvek do sada, u pitanju je nasledstvo slavnog glumca, koje tek treba da razdele njegovih troje dece.

Delonov najmlađi sin Alen Fabijan pokrenuo je pred sudom u Parizu proceduru poništavanja poslednjeg testamenta koji je njegov otac napisao u novembru 2022. godine. Osporio je veća prava koja je dobila sestra Anuška u odnosu na njega i polubrata Antonija, kao i zadatak troje izvršitelja koji su zaduženi da se sprovede glumčeva poslednja želja.

Advokat Alena Fabijana Delona ističe da se njen klijent na taj korak odlučio zbog toga što smatra da zdravstveno stanje njegovog oca nije u vreme pisanja testamenta omogućavalo da racionalno shvata šta tačno radi u tom trenutku.

Advokati tužbene strane se oslanjaju na više medicinskih nalaza koji su izvršeni pred kraj Delonovog života kome je na kraju dodeljeno i tutorstvo. Delon, koji je preminuo prošlog avgusta u 88. godini, odlukom suda je u januaru 2024. dobio staratelja da ga prati u obavljanju administrativnih poslova. Do toga je došlo posle serije međusobnih optužbi njegove dece. Antoni i Alen Fabijan su optužili Anušku da je zapostavila oca i da ga je iskorišćavala, a ona je podnela tužbu protiv njih zbog klevete.

Poslednji testament predviđa raspodelu imovine, tako što bi Anuška, koja je do poslednjeg trenutka bila uz svog oca, dobila 50 odsto, a braća po 25. Alen Delon je prvi testament napisao 2015, a u poslednji je, u svojoj bolničkoj sobi, između ostalog dodao da će Anuška biti čuvar sećanja na čitavu njegovu karijeru. Nije tajna da mu je kćerka bila omiljeno dete.

Raspodela nasledstva je sada dovedena u pitanje. Za Alena Fabijana problematična je takođe i donacija iz februara 2023. godine koju je otac dao Anuški za vođenje preduzeća zaduženog za upravljanje nasleđenim autorskim pravima glumca.

Globalno, radi se o sumi od oko 50 miliona evra koju bi trebalo da naslede troje Delonove dece. Francuski mediji ističu da su deca već podmirila oko 20 miliona evra koliko su, na ime nasledne takste od 45 odsto, potraživali poreski organi. Ako ostane na snazi testament, Anuška bi od preostalog dela trebalo da nasledi između 12 i 14 miliona, a braća od 6 do 7.

Prvo ročište na osnovu tužbe najmlađeg Delonovog sina zakazano je za početak marta sledeće godine.