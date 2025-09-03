KIM NA SASTANKU SA PUTINOM: Ako vam nešto možemo pomoći, samo recite (FOTO/VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong Džong Un sastali su se nakon svečanog prijema u čast 80. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu koja se održava u Pekingu.

Putin je izrazio zadovoljstvo mogućnosti da razgovara posebno sa severnokorejskim liderom. On je istakao da odnosi između Rusije i Severne Koreje imaju poseban karakter.



- Na vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, vaše specijalne snage su učestvovale u oslobađanju Kurske oblasti, u potpunosti u skladu sa našim novim sporazumom. Želim da napomenem da su se vaši vojnici hrabro i herojski borili - rekao je Putin.

Lider Severne Koreje je, sa svoje strane, naglasio da Pjongjang, ako može na bilo koji način pomoći Rusiji, on će to svakako učiniti - to je bratska dužnost.

Putin je proslavu u Pekingu u čast 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata nazvao sjajnom i organizovanom na visokom nivou.

