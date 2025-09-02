POČEO OBRAČUN SA NARKO KARTELIMA: Američka vojska izvela smronosni napad na plovilo iz Venecuele

AMERIČKA vojska izvela je danas "smrtonosni napad" na brod iz Venecuele koji je prevozio ilegalne droge, saopštili su amrički zvaničnici, a predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Pentagon uskoro pružiti dodatne detalje o ovom slučaju.

Foto US NAVY

-Imamo mnogo droga koje ulaze u našu zemlju, dolaze već dugo. A ovo su bile droge iz Venecuele, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Rojters.

Državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio izjavio je da je brod koji je bio meta napada bio u vlasništvu narko-krijumčarske grupe koju je Vašington označio kao terorističku organizaciju.

Sjedinjene Američke Države rasporedile su ratne brodove u južnim Karibima, kako bi sprovele Trampovu direktivu da se obračunaju sa narko kartelima.

(Tanjug)

