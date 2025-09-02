Svet

POČEO OBRAČUN SA NARKO KARTELIMA: Američka vojska izvela smronosni napad na plovilo iz Venecuele

02. 09. 2025.

AMERIČKA vojska izvela je danas "smrtonosni napad" na brod iz Venecuele koji je prevozio ilegalne droge, saopštili su amrički zvaničnici, a predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Pentagon uskoro pružiti dodatne detalje o ovom slučaju.

ПОЧЕО ОБРАЧУН СА НАРКО КАРТЕЛИМА: Америчка војска извела смроносни напад на пловило из Венецуеле

Foto US NAVY

-Imamo mnogo droga koje ulaze u našu zemlju, dolaze već dugo. A ovo su bile droge iz Venecuele, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Rojters.

Državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio izjavio je da je brod koji je bio meta napada bio u vlasništvu narko-krijumčarske grupe koju je Vašington označio kao terorističku organizaciju.

Sjedinjene Američke Države rasporedile su ratne brodove u južnim Karibima, kako bi sprovele Trampovu direktivu da se obračunaju sa narko kartelima.

(Tanjug)

