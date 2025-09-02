Svet

ZAHAROVA: Rusija nastavlja da ukazuje na kršenja ljudskih prava u Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 20:45

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova navela je da Moskva, i pored toga što nije dobila odgovore od međunarodnih organizacija na kršenja ljudskih prava u Ukrajini, nastavlja da "uporno traži reakciju".

ЗАХАРОВА: Русија наставља да указује на кршења људских права у Украјини

Foto: AP

-Redovno postavljamo ovo pitanje o kršenju ljudskih prava u Ukrajini na različitim međunarodnim forumima, uključujući UN, OEBS i druge. Ukazujemo na sistematičnost kršenja ljudskih prava režima Zelenskog i upućujemo odgovarajuće zahteve nadležnim izvršnim organima, rekla je Zaharova, prenosi TASS.

Ona je istakla da Rusija ne dobija "odgovarajuću reakciju" na ukazivanje na kršenje ljudskih prava, ali da će nastaviti da deluje po tom pitanju.

Zaharova je napomenula da rusko ministarstvo spoljnih poslova redovno prikuplja podatke o kršenju ljudskih prava u Ukrajini, uključujući slučajeve progona, diskriminacije i ograničavanja slobode govora.

-U Ukrajini trenutno na vlasti postoji otvoreno nacistički režim koji čini brojna ozbiljna i sistematska kršenja ljudskih prava u svim sferama društvenog života. U poslednjim godinama Ukrajinu je zahvatio talas nasilja i kriminala, počinjeni iz političkih i ideoloških razloga, naglasila je Zaharova.

Zaharova je među žrtvama proganjanja ukrajinskih vlasti navela novinara Dmitrija Skvorcova, koji je uhapšen u februaru 2023. godine zbog optužbi za "izdaju države" i koji se trenutno nalazi u pritvoru.

Ona je naglasila da Moskva stalno prati situaciju sa ljudskim pravima u Ukrajini i redovno informiše međunarodnu zajednicu o slučajevima kršenja. "Naši napori se odražavaju u izveštajima o situaciji sa ljudskim pravima u Ukrajini, koji imaju za cilj da formiraju objektivnu sliku o stanju", precizirala je Zaharova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum