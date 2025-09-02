PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova navela je da Moskva, i pored toga što nije dobila odgovore od međunarodnih organizacija na kršenja ljudskih prava u Ukrajini, nastavlja da "uporno traži reakciju".

Foto: AP

-Redovno postavljamo ovo pitanje o kršenju ljudskih prava u Ukrajini na različitim međunarodnim forumima, uključujući UN, OEBS i druge. Ukazujemo na sistematičnost kršenja ljudskih prava režima Zelenskog i upućujemo odgovarajuće zahteve nadležnim izvršnim organima, rekla je Zaharova, prenosi TASS.

Ona je istakla da Rusija ne dobija "odgovarajuću reakciju" na ukazivanje na kršenje ljudskih prava, ali da će nastaviti da deluje po tom pitanju.

Zaharova je napomenula da rusko ministarstvo spoljnih poslova redovno prikuplja podatke o kršenju ljudskih prava u Ukrajini, uključujući slučajeve progona, diskriminacije i ograničavanja slobode govora.

-U Ukrajini trenutno na vlasti postoji otvoreno nacistički režim koji čini brojna ozbiljna i sistematska kršenja ljudskih prava u svim sferama društvenog života. U poslednjim godinama Ukrajinu je zahvatio talas nasilja i kriminala, počinjeni iz političkih i ideoloških razloga, naglasila je Zaharova.

Zaharova je među žrtvama proganjanja ukrajinskih vlasti navela novinara Dmitrija Skvorcova, koji je uhapšen u februaru 2023. godine zbog optužbi za "izdaju države" i koji se trenutno nalazi u pritvoru.

Ona je naglasila da Moskva stalno prati situaciju sa ljudskim pravima u Ukrajini i redovno informiše međunarodnu zajednicu o slučajevima kršenja. "Naši napori se odražavaju u izveštajima o situaciji sa ljudskim pravima u Ukrajini, koji imaju za cilj da formiraju objektivnu sliku o stanju", precizirala je Zaharova.

(Tanjug)

