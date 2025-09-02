KIM DŽONG UN PUTUJE ZA PEKING: Specijalni voz severnokorejskog lidera prešao kinesku granicu

VOZ kojim severnokorejski lider Kim Džon Un putuje u Peking prešao je kinesku granicu, preneo je danas Rojters pozivajući se na severnokorejske medije.

Kim je rano jutros krenuo za Peking specijalniim vozom, kako bi prisustvovao paradi povodom predaje Japana u Drugom svetskom ratu.

Kimovo prisustvo na vojnoj paradi, zakazanoj za sredu u Pekingu, bilo bi osnov za mogući, do sada neviđeni, trilaterfalni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Predstojeća parada biće prvi put da Kim prisustvuje multilateralnom diplomatskom događaju.

Kimov deda i oisnivač Severne Koreje Kim Il Sung prisustvovao je vojnoj paradi u Pekingu 1959. godine.

