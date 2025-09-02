Svet

KIM DŽONG UN PUTUJE ZA PEKING: Specijalni voz severnokorejskog lidera prešao kinesku granicu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 00:11

VOZ kojim severnokorejski lider Kim Džon Un putuje u Peking prešao je kinesku granicu, preneo je danas Rojters pozivajući se na severnokorejske medije.

КИМ ЏОНГ УН ПУТУЈЕ ЗА ПЕКИНГ: Специјални воз севернокорејског лидера прешао кинеску границу

Foto: Printscreen/Tviter/AlertaMinuto

Kim je rano jutros krenuo za Peking specijalniim vozom, kako bi prisustvovao paradi povodom predaje Japana u Drugom svetskom ratu.

Kimovo prisustvo na vojnoj paradi, zakazanoj za sredu u Pekingu, bilo bi osnov za mogući, do sada neviđeni, trilaterfalni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Predstojeća parada biće prvi put da Kim prisustvuje multilateralnom diplomatskom događaju.

Kimov deda i oisnivač Severne Koreje Kim Il Sung prisustvovao je vojnoj paradi u Pekingu 1959. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum