ŠEF IDF-A UPOZORAVA: Plan za osvajanje Gaze dovešće do "vojne vlade"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 17:08

NAČELNIK Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Ejal Zamir, upozorio je da će plan za osvajanje grada Gaze uvući Izrael u potpunu okupaciju palestinske enklave.

Foto: Shutterstock

-Idete ka vojnoj vladi. Vaš plan nas tamo vodi. Shvatite implikacije. Vaša odluka da osvojite grad Gazu dovešće do osvajanja izbegličkih kampova u centralnoj Gazi i onda će to biti vojna vlada, jer neće biti drugog tela koje bi moglo da preuzme odgovornost za stanovništvo, upozorio je Zamir na sastanku kabineta o sledećim koracima u ratu u Gazi, održanom sinoć, prenosi Ynet news.

Kako navodi izraelski portal, sekretar kabineta Josi Fuks je uzvratio, rekavši da je već doneta odluka da u Gazi neće biti vojne vlade.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir je rekao da umesto vojne vlade treba podstaći "dobrovoljnu emigraciju".

-Razumite implikacije, ponovio je Zamir, na šta je ministar finansija Bezalel Smotrič odgovorio: "Doneli smo odluku".

U tom trenutku, prema pisanju Ynet-a, Ben Gvir je pozvao na glasanje o delimičnom sporazumu o taocima, kako bi dokazao da je većina kabineta protiv toga.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je odbio, rekavši da nema dogovora na stolu i efikasno odbacujući fazni sporazum o taocima koji su predložili posrednici, a na koji je Hamas pristao ranije ovog meseca.

Izrael je saopštio da će da razmotri samo sveobuhvatni sporazum kojim bi Hamas položio oružje i oslobodio sve taoce.

(Tanjug)

