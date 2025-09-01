PREMIJERU SE BAŠ DRMA FOTELJA: I francuski socijalisti će glasati protiv vlade Fransoa Bajrua koja nema nikakve izglede za opstanak

Vođa francuskih socijalista Olivije For poručio je da nema nikakvih šansi da podrži vladu na izglasavanju poverenja sledećeg ponedeljka i da je njihova odlukada glasaju protiv vlade "nepovratna".

Foto: Goran Čvorović

Pre socijalista, identičnu poruku poslali su predstavnici suverenističke desnice iz redova Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen i Žordana Bardele, i krajnji levičari koje otelotvoruju Nepotčinjeni na čelu sa Žan Likom Melanšonom.

Kada se saberu njihovi glasovi, Fransoa Bajru nema nikakve izglede da prođe ovu proveru.

Bajru je na čelu francuske vlade 8 meseci i 19 dana, od 13. decembra prošle godine.

Na ovom mestu je zamenio Mišela Barnijea koji je bio premijer svega 3 meseca i 8 dana.

Francuska se nalazi usred političke krize i nemogućnosti da sastavi stabilnu vladu. Barnije je "pao" zbog predloga za finansiranje socijalnog osiguranja, a Bajru više nema podršku zbog nacrta budžeta za sledeću godinu.